M. Tyla: linksmintis norisi, o darytis testus už savo pinigus kiekvieną savaitgalį – ne

„Mes matėme informaciją per televizorių, kada ekonomikos ir inovacijų ministrė labai aiškiai pasakė, kad rugpjūčio 4 d. jau bus galima gauti galimybių pasą tiems, kurie turi antikūnus. Deja, reikia pripažinti, kad rugpjūčio 4 d. šita sistema neveikė. Pasiskambinome į Registrų centrą, išgirdome labai aiškų atsakymą, kad pats Registrų centras yra pasiruošęs ir viską gali daryti, tačiau laukia kažkokių sprendimų iš Vyriausybės. Mes tikrai ir už skiepus, ir už tai, kad mes visi skiepytumėmės, norisi to skiepo. Ne šiaip sau atsirado tie antikūnai, o būtent prieš skiepą teko pasidaryti ir pamatėme, kad jie yra. Pažadas neištesėtas ir man labai gaila, kad ministrė sako, rugpjūčio 4 d., o aš, kaip pilietis, ja tikiu. Suprantu, galbūt tai yra biurokratinės kažkokios problemos, bet niekada nereikia žadėti to, ko negali išpildyti. Ypač jeigu tu esi ministras“, – sakė M. Tyla.

Kaip jis teigė, skiepytis jam buvo nerekomenduojama dėl jau turimo didelio antikūnų testo: „Skiepytis kol kas buvo nerekomenduojama iki šio momento, kadangi yra didžiulis antikūnų kiekis. O gyvent norisi, norisi eiti, norisi linksmintis, o darytis testus už savo pinigus kiekvieną savaitgalį nelabai norėtųsi“.

„Tikrai žinau ne vieną žmogų ir iš teatro, ir iš muzikos pasaulio, kurie susidūrė su tokiomis problemom. Netgi kelionėms į užsienį jiems tenka vis tiek darytis testus, nors jie yra persirgę. Labai gaila, mes, kaip renginių organizatoriai, esam susirūpinę šituo dalyku, nes tikrai nemaža žmonių masė galimai yra lygiai toje pačioje situacijoje. Taip kad aš labai tikiuosi, kad jau šį savaitgalį mes turėsime tuos pasus ir manau, kad tai yra tik biurokratinis vienos „knopkės“ paspaudimas ar parašo uždėjimas“, – kalbėjo renginių organizatorius.

„Iš tiesų Registrų centrui buvo pavesta iki rugpjūčio 4 d. sukurti techninį sprendinį, kuris įgalintų galimybių pasą generuoti ir remiantis serologiniais antikūnų tyrimais. Techninis sprendimas yra sėkmingai įdiegtas, tačiau ši galimybė įsigalios tik Vyriausybei priėmus nutarimą. Tikimės, kad patvirtinimas bus pirmadienį. Šiai dienai galimybių pasu yra pasinaudoję beveik 660 tūkst. Lietuvos gyventojų. Jeigu skaičiuotume su atsinaujinimais ir pakartotiniais atsisiuntimais, tai iš viso buvo sugeneruota beveik 2 milijonai“, – sakė Registrų centro komunikacijos atstovė Daiva Bumblytė.