Martynas Tyla apie M.A.M.A.: viskas vyko pakankamai subtiliai

– Kokie jūsų įspūdžiai po M.A.M.A.? Kas vyko pagal planą, kas ne, kas geriau nei planuota?

– Plano niekados nebūna. Planas yra muzikantai, atlikėjai. Susidomėjimas ir žmonių interesas dažniausiai atsispindi TV laidų reitinguose. Mūsų žiniomis, šių M.A.M.A. žiūrimumas – rekordinis. Tai gerai ar blogai? Visą laiką sakau, kad tai yra gerai. Kažkam patinka, kažkas sakys, kad tai tik komercija. Tikslas vis tik – muzikantų, atlikėjų, kūrėjų apdovanojimai. Visa kita yra šou dalis. Pridėtinė dalis, kuri padeda muzikai tapti populiaresnei.

– Iš esmės viskas vyko taip, kaip numatyta?

– Ar buvo viskas gerai? Nebuvo viskas gerai. Turiu omenyje užkulisinius techninius dalykus, kuriuos žinome tik tie, kurie dirbam. Nors visi Lietuvoje esame krepšinio ir „Eurovizijos“ specialistai. Žiūrėjusiems TV transliaciją tikriausiai niekas neužkliuvo, bet įtampos mums dėl netikslumų, neatitikimų, techninių dalykų šiemet buvo daugiau nei ankstesniais. Mums tai bus dar viena patirties lentyna.

– Organizatoriai įdėjo daug darbo. Bet socialiniuose tinkluose kalbų, priekaištų dėl tam tikrų turinio dalykų netrūksta. Aptarinėjama ne muzika, ne nominantų kūrybinis talentas, o vedėjų pokštai, svečių elgesys. Nieko nuostabaus?

– Taip. Tie, kurie mažiau pasireiškia kūrybinėje erdvėje, bando save parodyti per kitą prizmę. Pasiilgau to rokenrolo. Džiaugiuosi, kad truputį jo ir davėm.

– Negaila, kad neigiamos kalbos apie renginį užgožia muziką?

– Geriau net ir nepagrįstos neigiamos pastabos nei nieko. Tegul žmonės išsilieja socialiniuose tinkluose. Šimtą kartų geriau, kad jie išsitaškytų savo negatyvą prie klaviatūros nei kam nors duotų į snukį.

Jeigu kažkas kažką priėmė kaip įžeidimą, siūlyčiau gerai pasikapstyti savo galvoje, pagalvoti, ar viskas pas jus gerai.

– Ką atsakytumėte tiems, kurie akcentuoja, jog tai, kas vyko per M.A.M.A., yra netinkamas pavyzdys jaunosios kartos atstovams? Turiu omenyje demonstratyvus „suktinės“ rūkymas ant scenos ir t.t. Apie apibendrinimą, kad ant M.A.M.A. scenos klestėjo patyčių kultūra?

– Dėl patyčių kultūros siūlyčiau kiekvienam žmogui sau atsakyti, kas yra roastinimas ir kas yra patyčios. Roastinimas yra tapęs netgi savotišku mados reikalu. Žmonės su humoru visada bus sveikesni, teisingesni. Svarbu mokėti iš savęs pasijuokti. Tai – pasižnaibymas. Nuo scenos buvo galima išgirsti ir juokelių organizatorių atžvilgiu. Tai buvo per daug ar per mažai? Kiekvienam spręsti asmeniškai. Mano supratimu, viskas vyko pakankamai subtiliai, be įžeidimų. Jeigu kažkas kažką priėmė kaip įžeidimą, siūlyčiau gerai pasikapstyti savo galvoje, pagalvoti, ar viskas pas jus gerai.

– Ar buvo kokie nors nurodymai vedėjams, kokių linijų negalima peržengti bandant juokauti? Galbūt tekstai jiems buvo pateikti?

– Pas mus ne Baltarusija ir ne Rusija? Cenzūra pas mus negalioja. Šiuo atveju, tiek vedėjai turėjo pilną laisvę, tiek režisieriai. Visi turėjo pilną laisvę. Nematau problemos kūrybiškai išsireikšti. Kiekvienas prisiima tam tikrą atsakomybę. Organizatoriai suorganizuoja, suteikia eterį, pakviečia, o toliau yra kiekvieno asmeninis reikalas.

– Suktinės rūkymas scenoje. Jūsų akimis, ar nebuvo peržengta riba?

– Siūlyčiau pasižiūrėti neseniai vykusią olimpiadą, pasižiūrėti, ką ten veikdavo Snoop Dogg’as. Iš tiesų, tokių dalykų nesukontroliuosi. Į kišenę kiekvienam neįlįsi. Mes irgi negalime garantuoti. Ar tai buvo narkotinių medžiagų reklama, propaganda? Ne, manau, tai buvo savotiškas manifestas, kuris vieniems atrodys teisingas, kitiems – kaip blogas pavyzdys. Visąlaik bus dvi pusės. Palikime žmonėms spręsti.

– Ar buvo svečių, kuriuos prireikė anksčiau laiko išlydėti iš arenos? Turiu omenyje dj nevykėlę ir jos performansą su žaisliniu šautuvu.

– Kažką girdėjau, kad buvo, bet negaliu nieko konkretizuoti. Asmeniškai nežinau, kas ten buvo išlydėtas. Natūralus procesas. Gal elgėsi neatitinkamai? Nenustebsiu, kad taip galėjo būti. Visgi salėje – 10 tūkst. žmonių. Atsipalaidavę, linksminasi. Reik suprasti, kad tai ne simfoninio orkestro koncertas. Negali sėdėti kėdėse kaip įkalti. Mačiau, kad buvo pasipiktinusiųjų dėlto, kad kažkas salėje vaikšto, šoka.

– Kaip jums iš užkulisių viskas atrodė? Kokia vyravo atmosfera?

– Iš tikrųjų draugiška atmosfera. Piktų žmonių nematėme. Konkurencija tarp muzikantų, atlikėjų nori nenori išlieka. Tai sveikas dalykas, priverčia pasitempti. Keičiasi kartos, vieni pasitraukia, kiti įsijungia naujai. Atsakomybės gal truputį pritrūksta.

– Kokios atsakomybės? Turite omenyje plagiavimą?

– Tai čia buvo pernai. Bet būtent po dėmesio atkreipimo praėjusiais metais situacija radikaliai pasitaisė muzikos rinkoje. Reiškia, M.A.M.A. tam tikrą įtaką turi.

– Ar pastebite progresą Lietuvos muzikos pasaulyje kokybės prasme?

– Be abejo. Pernai metai buvo rekordiniai pagal Lietuvos muzikantų ir atlikėjų koncertų skaičių. Surengta apie 5 tūkst. mokamų koncertų, o kur dar vykę be bilietų – miestų šventės ir t.t.? Buvo be galo daug renginių. Reikia padėkoti praėjusios kadencijos Vyriausybei, nes lengvatinis PVM koncertinei veiklai tikrai turėjo įtakos ne tik Lietuvos muzikos judesį, bet ir gausesnį užsienio atlikėjų atvykimą į Lietuvą. Pastarieji automatiškai sudarė konkurenciją Lietuvos atlikėjams, o konkurencija verčia pasitempti, pakelti lygį.