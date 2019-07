Per liūtį šiauliečiai persigando – ar čia tornadas?

Pirmadienio vakare Šiaulius nuplovė galinga liūtis. Nuo gausaus lietaus skendo miesto gatvės ir kiemai, be to, šiauliečius išgąsdino virš miesto užfiksuotas neįprastas vaizdas – žmonės baiminosi, kad Šiaulius nusiaubs tornadas.

Šiauliečiai per liūtį užfiksavo neįprastą vaizdą – virš miesto susiformavę tamsūs debesys atrodė kaip pavojingas tornadas.

Vis dėlto meteorologai tvirtina, kad Šiauliuose užfiksuotas reiškinys nėra tornadas ar viesulas. Tai specialistai vadina piltuvo formos debesimis.

„Čia yra jau ne tiek debesis, kiek meteorologinis reiškinys – pagal standartus, kol piltuvas nenusileidžia iki paviršiaus, jo negalima vadinti viesulu arba tornadu. Visam pasaulyje tai įprasta“, – šiauliečių užfiksuotą vaizdą feisbuke komentavo meteorologai.

Tiesa, neįprastas reiškinys išgąsdino ne visus šiauliečius. Žmonės džiaugėsi, kad pagaliau daržai ir augalai gaus pakankamai lietaus.

JAV yra unikali vieta pasaulyje, kur formuojasi daugiausia tornadų per metus. Lietuvoje toks reiškinys vadinamas viesulu.

Viesulas – tai vertikalus sūkurys, stipriai besisukanti oro kolona, kuriame vėjas sukasi keliasdešimt metrų per sekundę ir didesniu greičiu (gali siekti net 130 m/s), šiaurės pusrutulyje dažniausiai prieš laikrodžio rodyklę. Šiaurės Amerikoje viesulas vadinamas tornadu, jis dažniausiai formuojasi rytinėje JAV pusėje.

Lietuvoje viesulų pasitaiko vidutiniškai kas antri, treti metai. Bene stipriausias žinomas viesulas 1981 m. gegužės 29 d. nusiaubė Širvintas: viesulo metu vėjo greitis siekė apie 60–70 m/s. Viesulas pakėlė į orą arklį, apvertė 8 t sveriantį traktorių, 6 km ilgio ir 2 km pločio ruože apgriovė 30 pastatų, aplamdė 45 automašinas, vienas žmogus žuvo, nukentėjo 32. Iškart po viesulo pasipylė stambi kruša (2–3 cm skersmens ledukai).

Pastaraisiais metais įsimintiniausi viesulai praslinko 2011 m. liepos 27 d. Šiaulių ir Radviliškio rajonuose, kur buvo vartomos vilkikų, traktorių priekabos, raunami ir į orą keliami kelio ženklai ir medžių šakos, griuvo namai, bet, laimei, žmonės nenukentėjo.

Lietuvoje (nuo 1951 m.) buvo 24 viesulai, neramiausi buvo 1978, 1981 ir 1983 metais – praūžė net po du viesulus per metus. Reikia pabrėžti, jog ne visi viesulai yra užfiksuojami, nes kartais jie būna silpni ir slenka per mažai apgyvendintas teritorijas, todėl lieka nepastebėti, taigi statistika apie viesulų kiekį per tam tikrą laikotarpį nėra absoliučiai tiksli, rašoma enciklopedijoje „Wikipedija“.