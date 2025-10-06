Lietuvoje prasideda didžiausios mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos

Pratybos truks iki spalio 11 dienos, skelbia Vyriausybės kanceliarija.
Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai bei vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
„Šiais sudėtingais laikais Lietuvos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir mūsų piliečiai daro labai daug, kad būtume pasirengę atremti kylančias grėsmes. Šis susitelkimas yra mūsų stiprybė. Tačiau net ir į pačius geriausius sumanymus verta pažiūrėti iš šono bei testuoti, kaip realiai jie veiktų. Todėl šios pratybos – vienas reikšmingiausių visos valstybės pasirengimo testų, kuris tik sustiprins mūsų pasirengimą“, – sako premjerė Inga Ruginienė.
Pratybų metu bus testuojami institucijų, NVO ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir hibridinių grėsmių akivaizdoje.
Institucijos turės ne tik spręsti saugumo aplinkos iššūkius, bet ir tuo pat metu rengti reikalingus sprendimus valstybės gynybai bei priimančios šalies paramos vykdymui užtikrinti.
Anot pranešimo, pratybų scenarijus grįstas maksimaliai realistiškomis situacijomis, kurios vers dalyvius spręsti įvairias dilemas.
Atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančią pratybų situaciją bus vertinamas dalyvių pasirengimas vykdyti gyventojų evakuaciją bei praktiniai šios veiklos aspektai.
Numatoma, kad antradienį ir trečiadienį bus praktiškai treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus geležinkelio stoties į kitas Lietuvos savivaldybes.
Be to, pratybose „Vyčio skliautas“ numatomas veiksmų oro pavojaus atveju testavimas. Jis apims Lietuvos pajėgumų identifikuoti ir eliminuoti ore kylančias grėsmes įvertinimą bei Lietuvos kariuomenės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Vadovybės apsaugos tarnybos, Policijos departamento ir kitų institucijų sąveikos algoritmų testavimą.
Taip pat bus testuojamas visuomenės gyventojų perspėjimas ir informavimas. Mokymų tikslais bus įjungiamos perspėjimo sirenos, siunčiamas Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pranešimas, vykdoma komunikacija žiniasklaidos priemonėse.
Pratybų metu bus vertinamas ir ligoninių pasirengimas vykdyti šių įstaigų persitvarkymą į mobilizacijos režimą. Numatoma testuoti gydymų įstaigų veiklos tęstinumą užtikrinant paslaugas gyventojams sparčiai besikeičiančioje saugumo aplinkoje.
Per mokymus taip pat ketinama treniruoti ir komendantūrų tinklą. Komendantūros treniruosis užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką ir bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis ir organizacijomis ekstremalių situacijų, karo ar mobilizacijos atveju. Jų vienetai pratybų metu praktiškai vykdys gyvybiškai svarbias funkcijas užtikrinančios infrastruktūros objektų apsaugą.
„Pratybos leis patikrinti valstybės institucijų pasirengimą veikti mobilizacijos sąlygomis, užtikrinti veiklos tęstinumą, patikrinti civilių ir kariškių bendradarbiavimo galimybes, identifikuoti silpnąsias vietas. Tai leis tobulinti esamus veiksmų algoritmus, kad galimiems netikėtumams būtume pasiruošę“, – teigė krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Pratybose dalyvaus Vyriausybės kanceliarija, visos ministerijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas, Valstybės saugumo departamentas, kariuomenės Gynybos štabas, Lietuvos aukščiausiasis Teismas, Lietuvos bankas bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jie visi kartu sudaro Valstybės mobilizacijos operacijų centrą.
Toks centras įsteigiamas šalyje paskelbus mobilizaciją ir yra atsakingas už visų šalies institucijų veiklos koordinavimą, užtikrinant gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas – būtiniausių paslaugų gyventojams tiekimą, resursų telkimą, infrastruktūros priežiūrą.
Be minėtų institucijų, pratybose taip pat dalyvaus visos 60 savivaldybių administracijų bei kitos institucijos ir įstaigos, turinčios mobilizacinių užduočių. Iš viso – 115 institucijų ir įstaigų.
Numatytoms užduotims vykdyti bus pasitelktos ir nevyriausybinės organizacijos, keturi didieji maisto prekybos tinklai.
Mokymuose dalyvaus apie 1200 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1000 savanorių.
