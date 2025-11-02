Ruginienė: turime būti ypatingai pasiruošę

„Mes, kaip Lietuva, turime būti ypatingai pasiruošę (galimoms grėsmėms – ELTA)“, – po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio sakė I. Ruginienė.
„Pirmiausia, KAM kartu su kariuomene turi paruošti strateginį planą. Jį man pristatys po savaitės. Jame (strateginiame plane – ELTA) turi būti sudėlioti prioritetai, kaip KAM mato, ką ir kaip, kokiais žingsniai reikia daryti čia ir dabar, parengtyje, reaguojant į vis naujai iškylančias grėsmes“, – pridūrė ji.
Ministrės pirmininkės teigimu, vienas iš svarbiausių prioritetų turėtų būti oro gynyba.
„Jau ne vieną kartą sakiau – oro gynyba yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Ir, matyt, tai, ką planavome prieš penkerius metus ar anksčiau, dabar turi būti perdėliojama, ir tą mes darome. Tai bus pristatyta po savaitės“, – kalbėjo premjerė.
Dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos rengiamasi kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą
Ministrė pirmininkė taip pat pažymi, jog dėl žalos, kurią pastaruoju metu patiria civilinė aviacija, rengiamasi kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą.
„Šiandien sutarėme, kad Teisingumo, Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijos dirbs dėl duomenų rinkimo ir galimybės kreiptis į Tarptautinį teisingumo teismą dėl civilinės aviacijos patiriamos žalos ir grėsmių“, – po NSK posėdžio kalbėjo I. Ruginienė.
„Čia jau padaryti pirmi veiksmai, kai Susisiekimo ministerija kreipėsi į tarptautinę civilinę organizaciją, tai tiesiog tie veiksmai pliusuosis ir bus renkami duomenys, kad (galėtume – ELTA) turėti teisinį procesą“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vis dėlto, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti kiek anksčiau, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, tačiau kontrabandiniai balionai ir toliau skrieja į Lietuvą.
Savo ruožtu Minsko režimas, Lietuvai uždarius sieną, uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Tačiau praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai ir toliau yra įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Naujausi komentarai