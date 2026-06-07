 Lietuvoje lankosi Maltos ordino didysis magistras

Lietuvoje lankosi Maltos ordino didysis magistras

2026-06-07 08:33
BNS inf.

Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankosi Maltos ordino didysis magistras brolis Johnas Timothy'is Dunlapas (Džonas Timotis Danlapas).

<span>Lietuvoje lankosi Maltos ordino didysis magistras</span>
Lietuvoje lankosi Maltos ordino didysis magistras / Asociatyvi V. Skaraičio/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Sekmadienį Lietuvos pirmoji pora su didžiuoju magistru dalyvaus pamaldose Vilniaus katedroje, vakare – Pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso atidarymo ceremonijoje.

Pirmadienį Prezidentūros rūmuose vyks oficiali svečio sutikimo ceremonija.

Po jos G. Nausėda ir J. T. Dunlapas aptars socialinius projektus Lietuvoje, tarptautinį bendradarbiavimą sprendžiant humanitarines krizes bei paramą Ukrainai.

Vėliau Lietuvos pirmoji pora ir Maltos ordino vadovas apsilankys S. Daukanto aikštėje įsikūrusiame Maltiečių iniciatyvų miestelyje, kur susipažins su organizacijos vykdoma socialine ir humanitarine veikla.

Maltos, arba Suverenus karinis Hospitalierų šv. Jono, ordinas yra Katalikų Bažnyčios religinis ordinas, vykdantis humanitarinę misiją. Jo ištakos siekia 1048 m., kai Šventąją Žemę lankantys krikščionys gavo leidimą Jeruzalėje pastatyti bažnyčią, vienuolyną ir ligoninę, kur galėjo rūpintis atvykstančiais piligrimais.

Maltos ordinas yra tarptautinės teisės subjektas, turintis ypatingą statusą. Jis nėra atskira valstybė, nes neturi teritorijos ar gyventojų, taip pat nėra tarptautinė organizacija, nes nebuvo įsteigtas valstybių susitarimu ir nesiekia ekonominių ar politinių tikslų. Maltos ordinas visada buvo pripažįstamas kaip nepriklausomas ir neutralus. Šiandien jis humanitarinę misiją vykdo daugiau nei 120 šalių.

Šiame straipsnyje:
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