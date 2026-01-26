Lietuvoje – itin pavojingas reiškinys: įvardijo, kuriose vietovėse svarbu ypač pasisaugoti

Kodėl lijundra tokia pavojinga?
Kelio danga akimirksniu gali pasidengti ledu.
Stabdymo kelias gali tapti reikšmingai ilgesnis.
Ledas padengia ne tik kelius, bet ir takus bei šaligatvius.
„Kelininkai nepertraukiamai tęsia darbus valstybinės reikšmės keliuose. Barstomos slidumą mažinančios medžiagos, šalinamos pavojingos sniego sankaupos. Praėjusią parą dirbo 173 mechanizmai, kurie nuvažiavo 13 996 kilometrus ir panaudojo 788 tonas druskos. Šiandien telkiamos dar didesnės pajėgos – kaip ir savaitgalį, baigus darbus I–III priežiūros lygio keliuose, technika keliaus į IV–V priežiūros lygio rajoninius bei kelius su žvyro danga. Nepaisant dedamų pastangų, tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems būtinas atidumas ir budrumas. Prašoma įsivertinti kelionių būtinybę, o tokiai esant — kelionei skirti daugiau laiko, neskubėti“, – teigė specialistai.
