Lietuvoje buvo tikrinama gyventojų perspėjimo sistema: nurodė, ką padaryti svarbiausia

11.52 val. centralizuoto valdymo sirenos buvo įjungtos garsiniu signalu „Dėmesio visiems“, taip pat gyventojams buvo išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus.

Departamentas atkreipia dėmesį, kad pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priima tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.

Patikrinimo metu sirenos kaukė tris minutes. Nustojus joms kaukti, 11.55 val., apie atliekamą patikrinimą paskelbta per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei per regionines ir vietines radijo stotis. Įspėjimų metu gyventojams skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Išgirdę sirenas, gyventojai privalo nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.