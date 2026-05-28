 Lietuva ruošiasi milžiniškam pirkiniui: už 1,5 mlrd. eurų įsigys šimtus šarvuočių

Lietuva ruošiasi milžiniškam pirkiniui: už 1,5 mlrd. eurų įsigys šimtus šarvuočių

2026-05-28 11:35
Vytautas Dumbliauskas (LNK)

Pagrindinė žinia po Valstybės gynimo tarybos – Lietuva už maždaug 1,5 mlrd. eurų ruošiasi pirkti beveik tūkstantį naujų šarvuočių iš Suomijos.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Įsigysime 936 šarvuočius, kuriuos gamina Suomijos gamintojas. Iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šarvuočių“, – teigė prezidentas Gitanas Nausėda.

Įdomu tai, kad Lietuvos užmojai – ne tik pirkti.

„Tai yra vienas iš mūsų reikalavimų, kad šių šarvuočių gamyba būtų organizuojama taip pat ir Lietuvoje bei kad galėtume integruotis į jų gamybos grandinę“, – komentavo G. Nausėda.

Tiesa, naujų šarvuočių kaina nemaža – apie 1,5 mlrd. eurų.

Lietuva jau turi kovinių šarvuočių, laukia ir 90 švediškų, tad kai kuriems atrodo, kad dar viena šarvuočių platforma nėra prioritetinis pirkinys.

„Jei turime neribotus piniginius išteklius, mums reikia visko, net ir tų nelaimingų tankų. Jei grįžtume prie to, kad pinigai yra riboti, atsižvelgiant į esamą situaciją, turėtume persidėlioti prioritetus“, – sakė karo Ukrainoje dalyvis Arūnas Kumpis.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Krašto apsaugos ministras tikino, esą suomiški šarvuočiai gali būti pritaikomi įvairioms reikmėms.

„Tai yra multifunkcinė platforma, kuri gali būti naudojama skirtingiems tikslams, pavyzdžiui, ir oro gynybai“, – neslėpė Robertas Kaunas.

Pasak ministro, suomiški šarvuočiai yra būtinas pirkinys kuriant nacionalinę diviziją.

„Tai yra papildymas ir tai, ko reikia kariuomenei, kad 20 ir daugiau tūkstančių karių galėtų būti saugiau gabenami į fronto liniją bei iš jos“, – aiškino jis.

Įdomu tai, kad jau artimiausiomis dienomis Latvija prie savo rytinės sienos dislokuos dronus perėmėjus, statys bokštus su nuotoliniu būdu valdomomis automatinėmis patrankomis. Be to, ten jau veikia akustiniai radarai. Tiesa, Lietuva savo sistemas kol kas tik testuoja.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Praktika parodė, kad mūsų sistemos yra daug tobulesnės ir geresnės. Saugumo klausimu kartu su Estija žengiame didelį žingsnį į priekį, lyginant su Latvija, o tai parodė ir migrantų kontrolė“, – tikino premjerė Inga Ruginienė.

Krašto apsaugos ministras pridūrė, kad latvių akustiniai radarai fiksavo tik sprogimą, o ne patį drono skrydį. Lietuvos tikslas – kad viskas veiktų geriau, todėl testavimas vis dar vyksta.

„Mes negalime pasakyti, kad įsidiegsime tik akustinius sensorius ir viskas – viską matysime. Ne, nes tai yra visuma papildomų radarų, sensorių ir jų tarpusavio sąveikos“, – dalijosi politikas.

LNK primena, kad Lietuva pernai į oro gynybą investavo pusę milijardo eurų, o šiemet planuoja skirti dar 200 mln. eurų. Prioritetas – radarai, akustiniai jutikliai ir antidroninės sistemos.

Šiame straipsnyje:
šarvuočiai
Lietuva
Suomija
Gitanas Nausėda
krašto apsauga
oro gynyba
antidroninės sistemos
Latvija
kariuomenė
nacionalinė divizija
radarai
gynybos finansavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Kęstas
Skaitytojas_C25A61: “Jo jo rusai kalti kad nukreipia nuo saves dronus. O ka jie juos turetu prisiimti? Sveiku protu tokio isvartymo niekaip nesuprasi. Uz tai kad kiauras dangus tai neatsatydinti reikia o galvas nukirsti kad kiti matytu kad toks neveiklumas yra baudziamas. Ar bent isivaizuojant kokios pasekmes butu LR. Jie poligonams, tankams ir kitam metalo lauzui skiria milijardus o dangaus apsaugoti negali. Beje tas visuotinis saukimas i karo tarnyba irgi yra pinigu ismetimas, karas pasikeite is esmes, dabar reikia smegenis ijungti ir mokintis technologijom naudotis. Sturmo buriam sukompletuoti irgi reikia vyruku su labai gera fizuha, pasiklausykit ukrainieciu, kokie sturme dirba. Tie darbai, kas liecia dangu, turejo buti atlikti 2 metai atgal o jie toliau posedziauja , aukstas ir grazus su saugumo taryba. Palaida bala jeigu trumpai.” (Blogger)
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Cha
Kokia baisi gyvuliška baime apėmusi mūsų valdzią. Ar tilps ji į tuos šarvuočius, kai spruks iš Vilniaus ?
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patriotas
nu debilai,ka gali pasakyti,,,ragatkiu prisipirkit dar uz tiek pat,,,
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