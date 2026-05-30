Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Tiškevičius: tiek vidaus, tiek išorės priešai tuo sėkmingai užsiima

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Tampa kasdienybe
„Ne tik aš, mes visi kiekvieną dieną su tuo susiduriame. Užtenka atsidaryti socialinius tinklus, ir jau esame propagandoje. Neaišku, kurioje pusėje, kieno pusėje, bet tai tampa gyvenimo dalimi, ir kuo toliau, tuo didesne. Tiek vidaus, tiek išorės priešai tuo sėkmingai užsiima ir nežada savęs stabdyti“, – dėstė K. Tiškevičius.
Jis pridūrė, kad tobulėjant dirbtiniam intelektui kritiškas žvilgsnis, ar tikrai taip gali būti, ir įprotis tikrinti faktus ir įvykius keliuose šaltiniuose tampa dar aktualesni.
K. Tiškevičius kaip pavyzdį pateikė Registrų centro skandalą, kai neaišku į kieno rankas neteisėtai pakliuvo daugybės asmenų tam tikri duomenys. Anot jo, didelis pavojus, kad jie gali būti panaudoti sukčiavimui ar kitokiems tikslams, nes nutekinti realūs faktai leis įtaigiau apgaudinėti. Disponuojant pavogtais duomenimis, susakius faktus, kurie pašaliečiams nėra prieinami, žmogų galima tampa lengviau apmauti, sukurti įspūdį, kad viskas, kas sakoma, yra tiesa. „Tau paskambina, pradeda pasakoti, kiek tu turi namų, kiek turi vaikų, kur ką pasidėjęs… Po šio nutekinimo yra dar svarbiau visiems akcentuoti, kad ne visada yra viskas taip, kaip jums pasakojama kitame laido gale“, – teigė K. Tiškevičius, moderuosiantis diskusiją „Propaganda/ dezinformacija/ manipuliacijos socialiniuose tinkluose“.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Jo pašnekovai – Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento atstovas vrš. Tomas Čeponis, „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė ir informacinių karų ir atsparumo ekspertas Darius Remeika.
Tau paskambina, pradeda pasakoti, kiek tu turi namų, kiek turi vaikų, kur ką pasidėjęs…
Išbandyti, išmokti, sužinoti vietoje
Visų diskusijų metu veikia sode vyksta daugybė veiklų, edukacijų, praktikumų.
Lietuvos inžinerijos kolegija pristato naujausias dronų technologijas ir jų ypatybes, taip pat profesionalias automobilių ir motociklų sporto lenktynių ir šonaslydžio komandas su įspūdinga technika.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia išmokti kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą.
Lietuvos šaulių sąjunga dalijasi naudingais medicinos patarimais, galinčiais praversti tiek kasdienybėje, tiek ekstremalioje situacijoje, atskleis, ką jie veikia su dronais bei kokių jų būna.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanoriai rodo, kas turi būti išvykimo krepšyje, ir aiškina kodėl.
Užsukę pas „Blue/Yellow“ organizacijos atstovus sužinosite, kaip geriausiai galime padėti Ukrainai, Lietuvai ir sau.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai demonstruos savo techniką, įrangą, atsakys į klausimus ne tik apie civilinę saugą – ir apie kasdienes situacijas.
Kauno poliklinikos erdvėje lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks edukacinis virtualiosios realybės (VR) filmukas.
ESO atstovai demonstruos specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes.
Renginį vainikuos grupės „Thundertale“ ir grupės „Skylė“ koncertai (18 ir 19.30 val.).
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Visa programa – čia:
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
(be temos)
(be temos)
(be temos)