Lietuva palaiko idėją nebesukioti laikrodžių

„Mes kartu su kaimynais – trys Baltijos valstybės – palaikome vasaros laiką. Kuomet nėra bendro sutarimo, kurį laiką pasirinkti, kyla klausimas – ar apskritai verta grįžti prie šio klausimo“, – BNS perduotame komentare sakė ministras.
Jis pabrėžė, jog Lietuva, 2027 metais pirmininkaudama ES Tarybai, į darbotvarkę šio klausimo įtraukti nežada.
„Dauguma valstybių narių į savo pirmininkavimo darbotvarkę šio klausimo neįtraukia esant dabartinei geopolitinei situacijai ir vykstant karui Ukrainoje. Mažiausia, ko mums reikia, tai Europos Sąjungoje nesutarimo tokiais klausimais. Dabartinėje geopolitinėje situacijoje fokusuojamės į esamą situaciją ir kylančius iššūkius, o ne diskutuojame ir nesutariame dėl to, kad laikrodžio rodyklę sukti pirmyn ar atgal“, – teigė J. Taminskas.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Bendrijoje eilinį kartą laikrodžius persukant valandą atgal, Ispanija savaitės pradžioje ėmė gaivinti idėją naikinti sezoninį laiko keitimą.
„Kaip žinote, šią savaitę laikrodžiai vėl bus persukami, ir, atvirai pasakius, aš nebematau tam jokios prasmės“, – pirmadienio rytą „X“ socialiniame tinkle paskelbtame vaizdo įraše sakė Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.
„Visose apklausose, kuriose klausiama ispanų ir europiečių nuomonės, dauguma pasisako prieš laiko keitimą, taip pat gausu mokslinių įrodymų, rodančių, kad tai beveik nepadeda taupyti energijos ir daro neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei gyvenimui“, – pridūrė jis.
Dar 2018 metais Europos Sąjunga pasiūlė atsisakyti laiko sukiojimo ir pereiti prie vieno laiko režimo.
84 procentai iš 6,4 mln. europiečių, dalyvavusių 2018 metais Europos Komisijos viešoje konsultacijoje, pasisakė už tai, kad būtų atsisakoma vasaros laiko.
Europos Parlamentas 2019 metais pritarė reformai, tačiau nuo to laiko dalis Bendrijos valstybių jai pasipriešino, tad iniciatyva buvo pristabdyta.
Šiaurės ES šalys ne kartą reiškė susirūpinimą dėl laiko keitimo, remdamosis duomenimis, kad ši praktika turi neigiamą fizinį ar psichologinį poveikį maždaug 20 procentų Europos gyventojų.
Žiemos laikas galios iki kovo pabaigos. Šiuo laikotarpiu šviesusis paros metas ryte prasideda anksčiau ir vakare trunka trumpiau, palyginti su vasaros laiku.
