Lapkričio 29-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.15 val., leidžiasi 15.58 val. Dienos ilgumas 7.43 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 6.53 val., leidžiasi 15.42 val.

Vardadieniai:

Butvydė, Daujotas, Friderikas, Imantas, Saturninas

Datos:

Advento pradžia

Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena

Draugo diena

1901 — gimė rašytojas, prozininkas, dramaturgas Juozas Grušas. Mirė 1986 m.

1911 — gimė prozininkas ir dramaturgas Antanas Škėma. 1961 m. žuvo autokatastrofoje. Palaidotas Čikagoje.

1920 — Kaune su L. Želigovskio atstovais sudarytos paliaubos. Tarp Lietuvos ir užgrobto Vilniaus krašto sudaryta neutralioji zona.

1932 — gimė literatūros tyrinėtojas Algimantas Radzevičius.

1991 — Lietuvos banke gauta pirmoji JAV spausdintų banknotų siunta.

2003 — Lietuvos televizijos kanalas LNK ir mobiliojo ryšio paslaugų bendrovė „Omnitel“ lapkričio 29-ąją paskelbė Draugo diena. Šią dieną visi kviečiami prisiminti, pasveikinti savo draugus.

2004 — eidama 57-uosius metus po ilgos ir sunkios ligos mirė prieš daugiau nei dešimtmetį Lietuvoje apsigyvenusi ukrainiečių rašytoja Nadija Neporožnia. N. Neporožnia paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, į ukrainiečių kalbą išvertė Antano Vienuolio, Petro Cvirkos, Juozo Grušo, Juozo Baltušio apsakymų. Atskiromis knygomis pasirodė jos versta Vytautės Žilinskaitės, Romualdo Granausko, Vytauto Bubnio bei kitų rašytojų kūryba.

2010 — Vilniaus Antakalnio kapinėse buvo perlaidoti 18 Napoleono armijos karių palaikai, kurie buvo rasti praėjusiais metais netoli sostinės.

2011 — lietuvių kilmės JAV pilietė Rūta Šepetys iškilmingoje literatūros žurnalo LIRE ceremonijoje laimėjo Prancūzijos literatūros apdovanojimą už knygą apie lietuvių tremtinius „Tarp pilkų debesų“.

Lapkričio 29-oji pasaulio istorijoje:

1516 — mirė italų dailininkas Giovanni Bellini (Džovanis Belinis).

1580 — baigęs kelionę aplink pasaulį, į Angliją sugrįžo seras Francis Drake (Frensis Dreikas).

1643 — mirė žymus italų kompozitorius Claudio Monteverdi (Klaudijus Mnonteverdis). Gimė 1567 m.

1775 — seras James Jay (Džeimsas Džėjus) išrado nematomą rašalą.

1797 — gimė italų kompozitorius Gaetano Donizetti (Gaetanas Donicetis). Mirė 1848 m.

1830 — Varšuvoje prasidėjo sukilimas prieš rusų valdžią.

1849 — gimė anglų kilmės amerikiečių rašytoja Frances Hodgson Burnett (Frensė Hodžson Bernet). Garsiausias jos romanas — „Paslaptingas sodas“.

1872 — mirė laikraščio „New York Tribune“ įkūrėjas (1841) Horace Greeley (Horacijus Grylėjus).

1922 — archeologai paskelbė suradę karaliaus Tutanchamono kapavietę Egipte.

1924 — mirė italų kompozitorius Giacomo Puccini (Džakomas Pučinis). Gimė 1858 m.

1932 — gimė Prancūzijos prezidentas (1995—2007 m.) Jacques Chirac (Žakas Širakas).

1939 — SSRS nutraukė diplomatinius santykius su Suomija.

1945 — Josif Tito (Josifas Titas) įkūrė komunistinę Jugoslavijos valstybę.

1947 — Jungtinių Tautų Organizacija pripažino Palestinos atsiskyrimą. 1977 m. šią dieną JTO paskelbė tarptautine solidarumo su Palestinos tauta diena.

1951 — Winston Churchill (Vinstonas Čerčilis) buvo vėl išrinktas Didžiosios Britanijos premjeru.

1962 — Prancūzija ir Didžioji Britanija bendromis jėgomis nusprendė pastatyti Konkordą Paryžiuje.

1963 — Lyndon Baines Johnson (Lindonas Beinsas Džonsonas) įkūrė komisiją John F. Kennedy (Džono Kenedžio) nužudymui ištirti.

1967 — Robert McNamara (Robertas Maknamara) buvo išrinktas Pasaulio banko prezidentu.

1974 — Britanijoje Airijos respublikos armija (IRA) paskelbta už įstatymo ribų.

1987 — kilus neramumams Haityje, atšaukti pirmieji laisvi rinkimai.

1992 — neonaciai Vakarų Vokietijoje padegė pabėgėlių stovyklą.

1995 — tūkstančiai serbų protestavo prieš Sarajevo suvienijimą.

1995 — savo veiklą pradėjo finansinis televizijos kanalas CNN.

1996 — Hagos karo nusikaltimų tribunolas 10-ties metų laisvės atėmimo bausme nuteisė 25-erių metų kroatą Dražen Erdemovič (Draženą Erdemovičių), kuris prisipažino dalyvavęs 1 200 musulmonų žudynėse netoliese Srebrenicos.

1997 — Prancūzijoje priimtas įstatymas, suteikiantis pilietybę užsieniečių vaikams, gimusiems šioje šalyje.

2008 — sulaukęs 90 metų mirė originalų Sidnėjaus operos rūmų projektą sukūręs Danijos architektas Joern Utzon (Jornas Uconas).

2010 — Londone mirė Antrojo pasaulinio karo laikais pagarsėjusio lenkų generolo Wladyslaw Anders (Vladyslavo Anderso) žmona.

2010 — eidama 74-uosius metus mirė rusų poetė Bella Achmadulina (Bela Achmadulina).

Lapkričio 29-oji šou pasaulyje:

1941 — gimė grupės „The Mamas&The Papas“ narys Dennis Doherty (Denis Dohertis) .

1963 — Didžiojoje Britanijoje išleistas penktasis „The Beatles“ singlas „I Want to Hold Your Hand“.

1968 — gimė 9 dešimtmetyje populiarios grupės „New Kids on the Block“ narys Jonathan Knight (Džonatanas Naitas).

1968 — grupė „The Who“ išleido savo pirmąjį koncertinį įrašą „The Who Sell Out“.

1969 — John Lennon (Džonas Lenonas) Londone buvo nuteistas už kanapių laikymą ir nubaustas 360 JAV dolerių bauda.

1977 — rokeriai „Kiss“ išleido albumą „Alive II“.

1979 — įvyko paskutinysis „Kiss“ ketverto koncertas. 1996 metais muzikantai vėl susibūrė ir surengė keletą koncertinių turų.

1979 — nusižudė rokenrolo muzikos legenda Ray Smith (Rėjus Smitas).

2001 — Los Andžele mirė buvęs britų grupės „The Beatles“ narys George Harrison (Džordžas Harisonas). Gimė 1943 m.

2004 — būdamas 72 metų Los Andžele mirė aktorės Drew Barrymore (Driu Barimor) tėvas, taip pat aktorius John D.Barrymore (Džonas D.Barimoras).

2006 — amerikiečių kino režisierė Sofia Coppola (Sofija Kopola), kuri už filmą „Pasiklydę vertime“ (Lost in Translation) laimėjo geriausio scenarijaus „Oskarą“, Prancūzijoje pagimdė dukrytę.

2008 — sulaukusi 74 metų amžiaus mirė aktorė Patricia Marand (Patriša Marand), kuri sukūrė Loujis Lein vaidmenį Brodvėjaus miuzikle „Tai paukštis... Tai lėktuvas... Tai Supermenas“ (It's a Bird... It's a Plane... It's Superman).

2009 — 87 metų dizaineris, prancūzų mados legenda Pierre Cardin (Pjeras Kardenas) buvo trumpam paguldytas į ligoninę, kai Paryžiaus oro uosto išvykimo salėje staiga pasijuto prastai. Jį buvo ištikęs nedidelis „vazovagalinis epizodas“, kai sulėtėja pulsas ir nukrinta kraujospūdis.

2010 — Romoje užsimušė italų kino režisierius Mario Monicelli (Marijas Moničelis), pokaryje sukūręs kai kuriuos garsiausius savo šalies filmus ir atvėręs karjerą iškiliausiems italų aktoriams.

2010 — įtempto siužeto filmas „Vinterio kaulai“ (Winter's Bone) laimėjo du prizus Niujorke vykusioje nepriklausomo kino apdovanojimų „Gotham“ teikimo ceremonijoje.

2013 — eidamas 86-uosius mirė teatro ir kino aktorius Jurij Jakovlev (Jurijus Jakovlevas).