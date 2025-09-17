Lankytojų mėgstamą parką užtvėrė betoniniais blokais: oficialiai turi apsaugoti, bet realybė kitokia

Iš Alytaus rajono atgabentas 10 tonų avižų krovinys – maistas danieliams. Šis įvažiavimas į parką – vienintelis. Vairuotojas bandė manevruoti. Po kelių nesėkmingų bandymų teko pasiduoti.
„Šį kartą atvažiavus mane nustebino toks dalykas, kaip pakliūti pas gyvūnus su pašaru“, – šnekėjo „Dignusos“ vairuotojas Nerijus Gudynas.
N. Gudynas, paklaustas, ar bandė įvažiuoti, atsakė: „Bandžiau, bet čia neįmanomas dalykas yra.“
Įmonės, inicijavusios blokus, atstovas tikina – specialistai išmatavo atstumus, pravažiavimas niekam netrukdo.
„Buvo paliktas pravažiavimas, jis pakankamas, gal nelabai platus ir patogus, bet pakankamas įvažiuoti ir pašerti gyvulius“, – kalbėjo „Litgrid“ Infrastruktūros priežiūros centro vadovas Valdas Bancevičius.
Negalint pristatyti avižų, nutarta kelis blokus patraukti.
Parko atstovas sako, kad lankytojai jau subraižė ne vieną automobilį. Didžiausia baimė – nelaimės atveju į parką nepravažiuotų jokios tarnybos. Oficialiai blokai turi saugoti elektros tinklų zoną nuo statomų mašinų, bet realybėje jie tik užkerta kelią krovininiam transportui su pašarais.
„Rašė policijai, kad apgadinti automobiliai, blokai yra važiuojamojoje kelio dalyje, statybinė medžiaga. Jų sandėliuoti po aukštos įtampos laidais negalima“, – nurodė perlinių danielių parko atstovas Edvardas Jurgaitis.
Žmonės nustemba pamatę tokią situaciją.
„Sunkiai privažiavome, net nesupratome, kodėl čia mums taip nepavyksta, nepatogiai viskas“, – teigė pašnekovė.
„Niekam nekenkia, visi nori atvažiuoti ir su gyvūnėliais pabūti“, – sakė pašnekovas.
Blokus pastatyti leido Kaišiadorių savivaldybės Saugaus eismo komisija.
„Vietovėje yra įrengta aukštos įtampos elektros zona – 330 kW galingumo, pagal įstatymą šios apsaugos zonoje negalimas transporto priemonių stovėjimas“, – tvirtino Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vyr. specialistė Justė Kasparavičienė.
Anksčiau čia sustatyti stovėjimą draudžiantys ženklai, bet jie esą nepadėjo. Todėl susivienijo elektros ir dujų tiekėjai, nes parkas ribojasi su jų apsaugos zonomis.
„Amber Grid“ įrengus betoninius blokus, analogiškai paprašė „Litgrid“ blokų įrengimo. Prašymui pritarėme, nes be fizinių barjerų statymas vykdavo toliau“, – aiškino J. Kasparavičienė.
Parkas veikia dvejus metus. Iš pradžių veiklai niekas netrukdė, tačiau parkas išsiplėtė.
„Tai dėl to mes turėjome, kaip perdavimo tinklo operatorius, atšaukti savo sutikimus, nes jie nebeatitinka realios situacijos“, – kalbėjo „Litgrid“ Infrastruktūros priežiūros centro vadovas.
V. Bancevičius sakė, kad pavienių lankytojų po laidais niekas nedraudžia, bet renginių, ekskursijų ar didelių susibūrimų surengti negalima. Apsaugos zona nuo laidų siekia po 30 metrų į abi puses.
„Statiniai, kurie turi įvairią paskirtį – gyvulių šėrimo, laikymo, žmonių apsilankymo –, nėra suderinti su mumis, kelia įstatymo pažeidimą, riziką tiek veiklai, tiek žmonėms“, – teigė V. Bancevičius.
Parko atstovas sako, kad situacija kaista dėl nepatenkintų kaimynų.
„Institucijos šokdinamos, nes gaunama skundų iš nedraugiško kaimyno, kurio motyvai tikrai nėra aiškūs – galimai pavydas, nepasitenkinimas. Turime begales patikrinimų“, – nurodė perlinių danielių parko atstovas.
Šalia parko oficialios aikštelės automobiliams nėra, lankytojai raginami naudotis traukiniais. Institucijos žada tartis su parko savininkais, kaip padaryti, kad veikla galėtų vykti nepažeidžiant įstatymų.
