Laiškai, kurie sujungia kartas: startuoja „Kalėdinis senjorų paštas“

Laiškas – kaip kartų dialogas
Nuo gruodžio 1 d. net 15-oje Lietuvos miestų atsiras specialios „Kalėdinio senjorų pašto“ dėžutės. Į jas kiekvienas, norintis nudžiuginti nepažįstamą senjorą, galės įmesti savo laišką ar atviruką, o „Senjoro“ komanda pasirūpins, kad šventiniai linkėjimai pasiektų vyresnio amžiaus žmones įvairiuose šalies kampeliuose.
Šventiniu laikotarpiu dalis senjorų susiduria su vienišumo jausmu, todėl net mažas atvirukas ar laiškas jiems tampa ypač svarbus. Pasak akcijos organizatorių, ši iniciatyva kasmet vis aiškiau virsta kartų dialogu. Prie jos jungiasi mokyklos, jaunų darbuotojų kolektyvai, studentai – žmonės, kuriems laiško rašymas dažnai nebėra kasdienė praktika.
„Šiandieniniame pasaulyje, kuriame dominuoja greitos žinutės, laiškas tampa išskirtine komunikacijos forma, reikalaujančia laiko ir įsitraukimo. Rašantieji dalijasi ne tik sveikinimais, bet ir savo istorijomis, vaikystės prisiminimais, mintimis apie šiandieną. Džiugu, kad jaunesnė karta vis aktyviau jungiasi prie iniciatyvos ir renkasi laišką, kaip būdą pasakyti senjorui „aš tave matau“, – sakė „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Akcija tampa laukiama tradicija
Jau penktus metus vykstanti iniciatyva sulaukia vis didesnio visuomenės įsitraukimo. Pasak organizatorių, miestai, įmonės ir pavieniai žmonės, prie akcijos prisijungiantys ne vienus metus, dar rudenį teiraujasi, kada miestuose vėl pasirodys pašto dėžutės – jiems tai tapo laukiamu advento ritualu.
„Vis daugiau žmonių laiškų rašymą senjorams renkasi kaip prasmingą šventinę tradiciją – progą sustoti ir pagalvoti apie kitą žmogų. O laiškai čia virsta daugiau nei šventiniu gestu – jie tampa tiltais, jungiančiais visuomenę ir suteikiančiais senjorams galimybę pajusti nuoširdų žmogišką ryšį“, – teigė R. Bitautaitė.
Praėjusiais metais buvo surinkta beveik 4 tūkst. laiškų. Šiemet tikimasi dar didesnio aktyvumo, todėl šventiniai linkėjimai bus perduoti ne tik „Senjoro“ organizacijos lankomiems senjorams, bet ir, jau antrus metus iš eilės, įvairiems senelių globos namams bei kitoms įstaigoms visoje Lietuvoje.
Kad kuo daugiau sveikinimų senjorus pasiektų dar iki Kalėdų, laiškai iš specialių „Kalėdinio senjorų pašto“ dėžučių bus surinkti iki gruodžio 22 d. Visgi ir po šios datos atkeliavę linkėjimai nenueis veltui – jie bus perduoti globos namuose gyvenantiems senjorams.
Organizatoriai primena, kad dalyvauti gali kiekvienas, o sveikinimai laukiami įvairių formų: laiškai, atvirukai, piešiniai, svarbiausia – nuoširdumas.
„Į voką įdėkite laišką su šiltais linkėjimais ar trumpa istorija. Jei norite, galite palikti savo kontaktus – dalis senjorų mielai atrašo, taip užsimezga ryšys. Jei pageidaujate likti anonimiški, taip pat viskas gerai. O mūsų komanda pasirūpins, kad laiškas pasiektų žmogų, kurį jis tikrai nudžiugins“, – teigė „Senjoro“ organizacijos vadovė.
„Kalėdinio senjorų pašto“ dėžutes rasite:
Vilniuje – prie Vilniaus katedros varpinės, Katedros a.
Klaipėdoje – prie kalėdinės miesto eglės, Teatro a.
Kaune – prie miesto savivaldybės pastato, Laisvės al. 96
Šilutėje – prie kalėdinės miesto eglės, Šilutės kultūros centras, Lietuvininkų g. 6
Palangoje – prie kalėdinės miesto eglės, Palangos Kurhauzas, Grafų Tiškevičių al.
Gargžduose – prie kalėdinės miesto eglės, Kultūros centro a., Klaipėdos g. 15
Šiauliuose – prie Turizmo informacijos centro, Vilniaus g. 213
Radviliškyje – prie Radviliškio turizmo informacijos centro, Aušros a. 3
Panevėžyje – prie kalėdinės miesto eglės, Laisvės a.
Anykščiuose – prie kalėdinės miesto eglės, Anykščių kultūros centras, A. Baranausko a. 2
Marijampolėje – prie kavinės „Caffeine“ įėjimo, J. Basanavičiaus a. 10
Lazdijuose – priešais kalėdinę miesto eglę, Lazdijų biblioteka, Seinų g. 1
Telšiuose – prie Telšių turizmo informacijos centro, Turgaus a. 21
Plungėje – prie kalėdinės miesto eglės, Senamiesčio a.
Mažeikiuose – prie kalėdinės miesto eglės, aikštėje priešais Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią
Daugiau informacijos apie iniciatyvą „Kalėdinis senjorų paštas“ rasite „Senjoro” organizacijos internetinėje svetainėje www.senjoro.lt ir organizacijos socialinių tinklų paskyroje „Senjoro”.
Naujausi komentarai