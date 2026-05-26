Konstantinopoliui pavaldūs Lietuvos stačiatikiai turi naują lyderį, jis atvyks birželio pradžioje

Kaip teigiama pranešime, P. Psaravtis Lietuvos stačiatikių bažnyčios egzarchu išrinktas antradienį Stambule vykusiame visuotinio patriarchato Šventajame sinode. Jis pakeis iki šiol šias pareigas ėjusį kunigą Justiną Kiviloo.
P. Psaravtis į Lietuvą turėtų atvykti birželio 7-ąją, kai stačiatikių bendruomenę lankys visuotinis patriarchas Baltramiejus.
Jis Lietuvoje lankysis arkivyskupo Gintaro Grušo kvietimu, dalyvaus Gailestingumo kongrese. Vilniaus Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčioje Baltramiejus laikys krikščionių ortodoksų pamaldas, po jų susitiks su bendruomene.
Lietuvoje tarnausiantis P. Psaravtis yra Kretoje, Chanijoje gimęs kunigas ir vienuolis, tarnaujantis Konstantinopolio (Stambulo) parapijoje, turinčioje slavų ir turkų krikščionių bendruomenes.
Vienuoliu dvasininkas tapo 2002 metais, kunigu – 2003 metais. Tarnystę tėvas Panaretas pradėjo Kretos bažnyčios Retimno ir Aulopotamo metropolijoje, 2014 metais jis buvo pakviestas tarnauti į Stambulą.
Kaip skelbė BNS, Konstantinopolio egzarchatas po beveik 300 metų Lietuvoje atkurtas 2023-aisiais. Tuo pačiu jis gavo valstybės finansinę paramą, bažnytinei struktūrai perduotos daugybę metų nenaudotos patalpos Vilniuje.
Naujos stačiatikių bendruomenės atsiradimo imta siekti tarp kelių dvasininkų ir Maskvos patriarchatui pavaldžios Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kilus konfliktui dėl pozicijos Rusijos invazijos į Ukrainą klausimu.
Žvalgybos institucijos šių metų kovą parengtame metiniame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime nurodė, kad Stačiatikių bažnyčia užima reikšmingą vietą formuojant ir palaikant Rusijos režimo ideologinius naratyvus.
Stačiatikių arkivyskupijos vadovybė viešai yra pasmerkusi Rusijos karą prieš Ukrainą ir ne kartą skelbusi siekianti savarankiškumo nuo Maskvos patriarchato, tačiau, anot žvalgybos, reikšmingų pokyčių šioje srityje neįvyko.
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