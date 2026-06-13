 Konservatoriai patvirtino pirmuosius savo kandidatus į merus, Pasvalys – be Gintauto Gegužinsko

Konservatoriai patvirtino pirmuosius savo kandidatus į merus, Pasvalys – be Gintauto Gegužinsko

2026-06-13 12:02
BNS inf.

Didžiausios opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) taryba šeštadienį Vilniuje iškėlė pirmuosius kandidatus į merus.

<span>Konservatoriai patvirtino pirmuosius savo kandidatus į merus, Pasvalys – be Gintauto Gegužinsko</span>
Konservatoriai patvirtino pirmuosius savo kandidatus į merus, Pasvalys – be Gintauto Gegužinsko / A. Januševičiaus/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Iš viso patvirtinta 13 pretendentų. Lietuvoje yra 60 savivaldybių.

Remiantis patvirtintu sąrašu, bene didžiausios permainos laukia Pasvalio rajono savivaldybės rinkėjų. TS-LKD į merus nebekelia nuo 2003 metų šiai savivaldybei vadovaujančio Gintauto Gegužinsko.

Estafetę iš jo per kitąmet vyksiančius rinkimus mėgins perimti Pasvalio seniūnas Donatas Dilys.

Kandidatu į Šiaulių miesto merus patvirtintas šio miesto tarybos narys ir partijos skyriaus pirmininkas Martynas Šiurkus.

Tiesioginiuose Panevėžio miesto mero rinkimuose konservatoriai kels buvusio švietimo, mokslo ir sporto viceministro, dabartinio tarybos nario Igno Gaižiūno kandidatūrą.

Į Marijampolės merus kandidatuos Sūduvos seniūnaitis Tomas Leseta, į Klaipėdos rajono – advokatas Dainius Žiedas, į Lazdijų rajono – inžinierius-ekonomistas Edmundas Nekraševičius, į Kazlų Rūdos – dabartinis tarybos narys Eduardas Norkus.

Taip pat konservatorių taryba kandidate į Kėdainių rajono meres patvirtino šios savivaldybės taryboje dirbančią Liną Šlamienę, į Kelmės rajono merus – statybos inžinierių Tautvilą Putvį, į Skuodo meres – tarybos narę Jolantą Ažondenienę, į Ukmergės – mažosios bendrijos „Kita karta“ vadovą Giedrių Auglį.

Išsaugoti Molėtų rajono mero postą sieks dabartinis meras Saulius Jauneika, susigrąžinti Šakių rajono mero pareigas mėgins Edgaras Pilypaitis.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų vasarį–kovą.

Šiame straipsnyje:
konservatoriai
kandidatai į merus
Pasvalys
Gintautas Gegužinskas
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
pretendentai
mero rinkimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Kaunietis
Nu tikrai tom liamzbirbių šutvės padugnėm su tuo nevispročiu kasčėjum ir šimon kapliadančiu transvestitu jokių šansų nėra tapti Kauno miesto meru, turėjom kažkada tokią padugnę vadinamą meru su perkreiptu snukiu ir stikline akim, tai Kauno miestą pavertė šiukšlynu, tai ačiū dievui po rinkimų tą kandoną Kauno miesto rinkėjai išmetė į istorijos šiukšlyną kaip kokią pastipusią musę iš barščių
1
0
kaunietė
o į Kauno beliko Juozapaitis - cha cha cha
1
0
Krabograd
Su patirimi vagys kgb komunistai pefogilai lojalus kremlii
0
0
Visi komentarai (3)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų