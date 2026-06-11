Per klaidą paviešinta inžinerinių technologijų egzamino užduotis

Kaip pranešė agentūra, ketvirtadienį informacinėje testavimo sistemoje BETA paviešinta dar neįvykusio inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis, kurią laiko vienuoliktokai.
Egzaminas numatytas birželio 18-ąją.
Vidinis tarnybinis patikrinimas pradėtas NŠA direktoriaus Simono Šabanovo pavedimu.
„NŠA kaip ir kasmet yra parengusi atsargines visų egzaminų užduočių versijas. Atsargine užduoties versija bus pasinaudota per birželio 18 dieną vyksiančią inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmąją dalį“, – skelbia agentūra.
Kaip rašė BNS, šią savaitę viešojoje erdvėje NŠA sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą.
Ketvirtadienį agentūra išplatino paaiškinimą, kad geografijos, kaip ir kitų valstybinių egzaminų užduotys yra originalus rengėjų autorinis darbas, tačiau rengiant užduotis informacija yra renkama naudojantis įvairiomis paieškos sistemomis.
„Nuorodos į geografijos užduotyje naudotus šaltinius rastos naudojant „ChatGPT“ kaip paieškos sistemą. Užduotyje nurodyti informacijos paieškos šaltiniai, siekiant skaidrumo. Vykstanti diskusija rodo, kad šis procesas turi būti aiškiau reglamentuotas“, – skelbė NŠA.
R. Popovienė: tai – nepriimtina klaida
NŠA per klaidą paviešinus dar neįvykusio inžinerinių technologijų egzamino užduotis, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad tai – nepriimtina klaida.
Kita vertus, anot jos, svarbiausia, kad tokioms rizikoms buvo pasiruošta.
„Vertinu tai kaip nepriimtiną klaidą, kurios egzaminų organizavimo procese neturi pasitaikyti“, – ketvirtadienį BNS raštu perduotame komentare sako ministrė.
„Vis dėlto svarbiausia, kad Nacionalinė švietimo agentūra tokioms rizikoms yra pasirengusi iš anksto – atsarginė užduočių versija užtikrins, kad egzamino procesas vyktų sklandžiai“, – teigė ji.
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