2025-12-16 09:54 kauno.diena.lt inf.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ketvirtadienį prieš pat pietus vykdys gyventojų ir informavimo sistemos patikrinimą. Visoje šalyje kauks sirenos, o į gyventojų mobiliuosius telefonus bus išsiųsti įspėjamieji pranešimai.

Ketvirtadienį šalyje kauks sirenos / S. Žiūros nuotr.

Gruodžio 18 d., ketvirtadienį, nuo 11.52 val. Lietuvoje vyks Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio metu skambės balsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“. 

Išgirdus sirenas, gyventojai turėtų nedelsiant įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (LRT) bei išklausyti pranešimą, kas konkrečiai atsitiko ir ką reikėtų daryti. 

Į gyventojų mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti įspėjamieji pranešimai. Juos gaus tie, kurie savo telefone yra aktyvavę pranešimų priėmimą.

Po patikrinimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kviečia užpildyti apklausą. Ją galima rasti čia.

