Kęstutis Budrys išvyksta darbo vizito į Izraelį: susitiks ir su Palestinos politikais bei atstovais

Užsienio reikalų ministerijos (URM) teigimu, vizito Izraelyje metu Lietuvos diplomatijos vadovas susitiks su šalies prezidentu Isaacu Herzogu, užsienio reikalų ministru Gideonu Saaru, Kneseto pirmininku Amiru Ohana. Ministras taip pat aplankys Jad Vašemą – memorialą Holokausto aukoms atminti, susitiks su litvakų bendruomene, Izraelio verslo atstovais ir skaitys paskaitą Jeruzalės hebrajų universitete.
Palestinoje K. Budrys susitiks su Palestinos ministru pirmininku Mohammedu Mustafa, užsienio reikalų ir išeivių ministre Varsen Aghabekian Shahin, telekomunikacijų ir skaitmeninės ekonomikos ministru dr. Abdulu Razzaqu Al-Natshehu.
Teigiama, kad vizito Palestinoje metu K. Budrys pasirašys Lietuvos URM, Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi ministerijos bei Palestinos vietos valdžios ir įtraukaus valdymo ministerijos bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo siekiant remti skaitmeninę transformaciją Palestinoje.
ELTA primena, kad pernai liepos pradžioje K. Budrys buvo susitikęs su Vilniuje viešėjusiu Izraelio diplomatijos vadovu Gideonu Saaru. Vykstant šiam susitikimui, prie URM buvo surengtas Palestiną palaikančių gyventojų protestas, kuriuo siekta išreikšti nepasitenkinimą Lietuvos ir Izraelio bendradarbiavimu.
Naujausi komentarai