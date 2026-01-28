Iš kelininkų – naujausia informacija: įvardijo, kas kelia daugiausia iššūkių

„Bendrovėje reaguojama į visas indikacijas. Didžiausias iššūkis išlieka sniegas, mišrūs krituliai. Kelininkai nepertraukiamai tęsia darbus, slidumą mažinančių medžiagų normos padidintos iki maksimalių ribų, kur reikalinga – naudojami mišiniai su frikcinėmis medžiagomis. Intensyviai ruošiamasi artėjančiam žemų temperatūrų laikotarpiui, siekiama kuo skubiau pašalinti pažliugusį sniegą, plikledį. Šiuo metu keliuose dirba arti 300 „Kelių priežiūros“ mechanizmų, kurie vykdo sniego bei ledo šalinimą bei tirpdančių medžiagų bėrimo darbus“, – pranešė specialistai.
„Kelių priežiūra“ yra sukūrusi interaktyvų kelių priežiūros žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas darbai.keliuprieziura.lt. Žemėlapyje pateikiama informacija apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus.
Primenama, kad vyraujant žiemos oro sąlygoms, eismo sąlygos sparčiai kinta, tad vairuotojams būtina atsižvelgti į kelio dangos būklę, skirti daugiau laiko kelionėms, rinktis saugų greitį. Taip pat svarbu išlaikyti saugų atstumą nuo kitų transporto priemonių, atidžiai stebėti ir pėsčiuosius. Išlaikyti budrumą ne mažiau svarbu ir pėstiesiems, nes vyraujant žiemiškiems orams, slidumas susidaro ne tik gatvėse, bet ir ant šaligatvių.
Naujausi komentarai