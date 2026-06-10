Kelininkai ruošiasi šalyje prognozuojamam škvalui

„Kelių priežiūra“ specialistai stebi situaciją ir yra pasirengę operatyviai reaguoti, jei dėl stipraus vėjo ar kritulių valstybinės reikšmės keliuose kiltų pavojų eismo saugumui. Kelių priežiūros valdymo centras realiu laiku analizuoja meteorologinius ir kelių būklės duomenis, o regionų padaliniai yra pasirengę šalinti kliūtis ir užtikrinti saugias eismo sąlygas“, – savo „Facebook“ paskyroje trečiadienį pranešė įmonė.
Anot sinoptikų, didžiausia škvalo tikimybė numatoma Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskrityse, tačiau jie gali pasiekti ir Kauno bei Alytaus regionus, taip pat vietomis galimi gausesni krituliai.
„Kelių priežiūros“ teigimu, stipraus vėjo metu pavojų gali kelti ne tik suprastėjusios oro sąlygos, bet ir netikėtai ant važiuojamosios dalies atsidūrusios šakos, medžiai ar kitos kliūtys.
Todėl vairuotojai raginami išlikti budriems, pasirinkti saugų greitį ir nuolat stebėti situaciją kelyje.
Jei stiprų vėją lydės intensyvus lietus, vairuotojams taip pat reikėtų įvertinti akvaplanavimo riziką – ant važiuojamosios dalies susidarius vandens sankaupoms, transporto priemonė gali laikinai prarasti sukibimą su kelio danga.
Apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai gali pranešti „Kelių priežiūrai“, telefonu arba internetinėje svetainėje.
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