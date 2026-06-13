Kasčiūnas: TS-LKD artimiausiu metu svarstys inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą Ruginienei

„I.Ruginienės eksperimentas nepavyko. Nekompetencija, chaosas ir stagnacija. Tokios yra Ruginienės vadovavimo Vyriausybei pasekmės valstybei. Kai pasaulis juda žaibišku tempu, mes užklimpę stovime vietoje. Jei taip ir toliau, pasivyti bus sunku. Galiausiai, beprecedentė priešiškų valstybių organizuota kibernetinė infiltracija į Vidaus reikalų ministeriją, Registrų centrą ir Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigas ir sekusi neprofesionali Vyriausybės reakcija, informacijos slėpimas nuo visuomenės dar kartą įrodė, kad kiekviena diena, kai premjerės pareigose yra Inga Ruginienė yra geriausia dovana mūsų valstybės priešams“, – šeštadienį vykstančiame TS-LKD tarybos posėdyje kalbėjo L. Kasčiūnas.
„TS-LKD, kaip didžiausia opozicinė partija, yra įsitikinusi, kad politinės atsakomybės negalima sušluoti po kilimu, todėl artimiausiu metu svarstys inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą Seime Ministrei Pirmininkei Ingai Ruginienei. Ir dėl to tarsis su kolegomis liberalais. Tai svarbus politinis žingsnis, kuris leis ir kitoms frakcijoms pademonstruoti ar jiems tinka toks valstybės valdymas ar privalome jam pagaliau padėti tašką“, – akcentavo jis.
Tiesa, politikas pabrėžė, kad šis klausimas bus keliamas tuo atveju, jei kitą savaitę socialdemokratai dar nebus pateikę aiškaus atsakymo, kas vadovaus Vyriausybei sudarius naująją koaliciją.
„Ši nepasitikėjimo procedūra leistų tiems patiems socialdemokratams įsivertinti, ko jie nori. Tos stagnacijos, kuri dabar yra, ar kažkokio naujo puslapio? Galbūt tai paskatins ir patį Mindaugą Sinkevičių galų gale apsispręsti“, – žurnalistams Vilniuje teigė L. Kasčiūnas.
„Jeigu socialdemokratai pasakys, kad jau ministru pirmininku bus Mindaugas Sinkevičius po 2–3 savaičių, tai nepasitikėjimo procedūra neturi prasmės. Bet jeigu mes girdime, kad galbūt turėsime tą pačią ministrę pirmininkę – atleiskite, ypač po paskutinio duomenų nutekėjimo, kibernetinės atakos ir slėpimo nuo visuomenės skandalo (…) Kitą savaitę, jei neturėsime aiškių atsakymų, kas bus ministras pirmininkas, aktyvizuosime šį klausimą“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, Generalinė prokuratūra atlieka tyrimą dėl nuo sausio iš RC galimai nutekintų daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Dėl incidento ikiteisminį tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra. Ji skelbė, kad tyrimą pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie įvykį – balandžio 15 d.
Kritikuoja, kad naujai besiformuojanti koalicija dar neįvardijo premjero kandidatūros
Be to, L. Kasčiūnas tikino, kad naujai formuojama socialdemokratų, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ koalicija per mažai dėmesio skiria diskusijoms apie geopolitinę, ekonominę ir kultūrinę situaciją pasaulyje.
„Šiandien, kai nuolat gilėja pasaulinė geopolitinė, ekonominė ir kultūrinė krizė, kai karai ir konfliktai tampa sunkiai išsprendžiami, kai pasaulio galybės linksta nesutarimus ar konkurenciją dėl resursų spręsti ginklu, kai Lietuvos visuomenę veikia socialinė nelygybė ir neprieinamos sveikatos apsaugos paslaugos, kai aukštojo mokslo ir švietimo sistema išgyvena kokybės krizę, kai technologijų vystymasis pasižymi išskirtiniu, precedento neturinčiu tempu su giliais transformaciniais padariniais ekonomikai, visuomenei ir viskam, kas mus supa, socialdemokratai nesugeba parodyti politinės lyderystės. Lyderystės, kuri ne tik bandytų reaguoti į šiuos labai sudėtingus iššūkius ir problemas, bet ir lyderystės, kuri bent suvoktų šių procesų sudėtingumą, jų neignoruotų“, – dėstė TS-LKD lyderis.
„Deja, naujai formuojama koalicija apie tai nediskutuoja. Vietoj to socialdemokratai ir jų politiniai partneriai murkdosi tik postų dalybose, vertindami ministerijų biudžeto eilutes. Nėra diskusijos ir apie ministrų kompetenciją“, – pridūrė jis.
Politikas „didžiausiu nesusipratimu“ įvardija tai, kad naujai formuojama valdančioji dauguma dar nėra aiškiai įvardijusi premjero kandidatūros.
„Didžiausias nesusipratimas yra tai, kad iki šiol besiformuojanti koalicija negali aiškiai įvardinti net premjero kandidatūros. Taip vežimas statomas prieš arklį ir parodoma, kad svarbiausia pagriebti bent kokį postą. O būtent nuo Ministro Pirmininko kandidatūros ir turėtų prasidėti naujosios Vyriausybės formavimas“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Daugiau nei nesusipratimas yra tai, kad trijų – socialdemokratų, demokratų ir valstiečių – partijų pirmininkai apskritai vengia asmeninės atsakomybės už valstybę, vietoj to rinkdamiesi asmeninę gerovę ir asmeninį saugumą. Tai atvirai pasakius tiesiog pritrenkia. Kyla nemalonus klausimas – o tai ko iš tokių politikų tikėtis rimtos krizės ar net karo atveju? Ką jie pasirinktų? Ar tikrai tik tokios lyderystės nusipelnė mūsų Lietuva?“ – svarstė jis.
Praėjusį šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“, imta svarstyti, kad Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pats politikas kol kas neatsako, ar imtųsi tokios lyderystės.
Tiesa, po pirmojo derybinių grupių susitikimo laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius tikino, kad derybose dėl valdančiosios koalicijos esminiu klausimu išlieka ministro pirmininko postas, į kurį atsakius – būtų galima aiškiai išsidalinti ministerijas.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
(be temos)