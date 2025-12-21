Kariuomenėje – nauji „kariai“: pristatė Ryžą ir Juočkį

Panašiais vaizdais šį kartą pasidalijo Lietuvos kariuomenė, kurie parodė savo naujus globotinius.
Lietuvos kariumenė savo feisbuko įraše rašo, kad, be karinio rengimo pratybų, šiuo metu atlieka keturias nepratybines užduotis remdami bendras visos valstybės pastangas kovoje su hibridine ataka ir kitomis taikos meto grėsmėmis iš Rusijos ir Baltarusijos.
Viena iš užduočių – oro gynyba. Kita užduotis – nuo gruodžio pradžios pradėta teikti pagalba Vidaus reikalų ministerijai pavaldžioms institucijoms. Trečioji – Oro erdvės stebėjimo ir ankstyvo perspėjimo Vilniaus oro uostui užduotis. Ir ketvirtoji – oro erdvės gynybos užduotis, susijusi su balionais iš Baltarusijos.
„Kuo dėtas čia tas katinas? Nuotrauka iš Oro gynybos bataliono pozicijų, kurios ties siena su Baltarusija įsteigtos dar šių metų liepą. Tai oro gynybininkai prisijaukino du vietinius katinus: nuotraukoje matomą Juočkį ir nuotraukoje nematomą Ryžą (juodą kaip smala)“, – rašoma Lietuvos kariuomenės feisbuko paskyroje.
Kariškiai priduria, kad katinai maitinami, apgyvendinti ir netgi turi neoficialius karinius laipsnius.
„Istorija nesikeičia – augintinių atsiradimas apkasuose visais laikais būdavo ilgalaikės užduoties vykdymo padarinys“, – pabrėžia Lietuvos kariuomenė.
