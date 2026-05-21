 Kariuomenė: jokių lagaminų krautis nereikia

Kariuomenė: jokių lagaminų krautis nereikia

„niekas čia mūsų iš vėžių neišmuš“
2026-05-21 18:31
BNS inf.

Lietuvos kariuomenė teigia, kad Lietuvoje ir kitose regiono valstybėse dažnėjantys oro erdvės pažeidimai yra priešiškų valstybių bauginimo taktikos tąsa.

<span>Kariuomenė: jokių lagaminų krautis nereikia</span>
Kariuomenė: jokių lagaminų krautis nereikia / P. Peleckio/BNS nuotr.

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„Fizinė saugumo padėtis už mūsų valstybės sienų yra nepakitusi, rusijos sausumos kariuomenės pajėgumai prikaustyti Ukrainoje, bet kaimyninių valstybių bauginimo ir skaldymo taktika nuo to niekur nedingo“, – ketvirtadienį paskelbė kariuomenė, sąmoningai pareiškime minėjusi Rusiją mažąja raide.

„Jokių lagaminų krautis nereikia. Tai – buitis valstybių, kurios gyvena karo pašonėje. Tik Lietuvai, skirtingai nuo Estijos, Latvijos, Lenkijos ar Rumunijos, tokie įspėjimai vis dar yra pirmieji kartai“, – teigė ji.

Tokį pranešimą kariuomenė išplatino po to, kai ketvirtadienį Utenos apskrityje kiek daugiau nei valandą buvo paskelbtas oro pavojus dėl, kaip įtariama, dviejų į Lietuvą įskridusių dronų.

Dalyje šalies teritorijos oro pavojus skelbtas ir trečiadienį, tuo metu sekmadienį Utenos rajone nukrito galimai ukrainietiškas dronas su sprogmenimis.

Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse, Suomijoje.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenė
dronai
Rusija
oro erdvės pažeidimai

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Komentarai

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Komentarai

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geriau Vata
negu issigggiimeliai LGBT=TSKP
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Cha
Šūdinai vatai proga palot, na fas skalikai, kacapų mišrūnai 🤣
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tikrai
baikit gąsdint žmones, nebeįmanoma žiūrėti LRT, dronai, karas, ieško antrą dieną ko galimai nebuvo-dronų, visuotinė psichozė, ir ne kitaip
4
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