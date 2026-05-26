 KAM: abu šiemet Lietuvoje nukritę dronai buvo Ukrainos

KAM: abu šiemet Lietuvoje nukritę dronai buvo Ukrainos

2026-05-26 18:55
Vygantas Tuzas (ELTA)

Abu šiais metais Lietuvos teritorijoje nukritę ir rasti bepiločiai orlaiviai priklausė Ukrainai, teigia Krašto apsaugos ministerija (KAM).

<span>KAM: abu šiemet Lietuvoje nukritę dronai buvo Ukrainos</span>
KAM: abu šiemet Lietuvoje nukritę dronai buvo Ukrainos / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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„Abu 2026 m. Lietuvoje nukritę koviniai dronai buvo Ukrainos ir jų tikslas – taikiniai Rusijoje“, – Eltai siųstame atsakyme antradienį nurodė KAM.

„Labiausiai tikėtina jų nukrypimo priežastis – Rusijos radioelektroninė kovos priemonių poveikis. Rastų dronų tyrimas tęsiamas vertinant kitas galimas priežastis“, – pridūrė institucija.

Sudužę kariniai dronai šiemet buvo rasti Varėnos bei Utenos rajonuose. Apie pastarąjį bepilotį orlaivį Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė gegužės 17 d.

Kaip skelbta, pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.

Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai, dalyje jų – skelbiamas oro pavojus.

Atsižvelgdamas į vis dažniau fiksuojamus bepiločių orlaivių antskrydžius Baltijos regione, prezidentas Gitanas Nausėda gegužės viduryje pareiškė, kad trečiųjų šalių kariniai manevrai prieš kaimynines valstybes, pasinaudojant Lietuvos teritorija, negali būti toleruojami.

ELTA primena, kad pastarąjį trečiadienį oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.

Tuo metu sekančią dieną oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du, kaip įtariama, į šalies teritoriją įskridusius dronus.

 
Šiame straipsnyje:
KAM
Ukrainos dronai
bepiločiai orlaiviai

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Komentarai

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Komentarai

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Kęstas
Jei Zelenskis žino, kad tie jo dronai bombarduoja taikius Lietuvos gyventojus, kas yra karo nusikaltimas, tai Zelenskį reikia suimti, kai jis laksto po Vakarus, kaulydamas pinigų, ir nuteisti Hagoje ilgam. Jei Zelenskis tų dronų arti prie Lietuvos neleistų, jie Lietuvoje neatsidurtų bet kokiu atveju. Čia nesvarbu, ar tie dronai tyčia paleidžiami per Lietuvos teritoriją, ar rusai nuo jų ginasi ir sutrikdo navigaciją. Lietuva irgi gintųsi nuo Zelenskio dronų, jei tik sugebėtų.
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Ir arkliui
aišku kad tie dronai buvo chacholų chuntos fašistų kur vadovas yra tas neūžauga narkomanas pusmetrinis žydų klounas ,vagių ir korupcionierių vadas vovka zielia
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