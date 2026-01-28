Kaip saugiai vairuoti ir stabdyti automobilį slidžiame kelyje?

– Kaip vertinate Lietuvos vairuotojų pasirengimą vairuoti automobilį žiemą?
– Lygiai taip pat, kaip ir viso pasaulio vairuotojų. Ypatingos sąlygos būna ne taip dažnai, todėl ypatingų gebėjimų vargu, ar visi turime.
Gali skirtis tik kai kurių mūsų vairuotojų noras važiuoti geriau ir greičiau nei kiti ir kaltinti visus aplinkinius, kad jie nemoka vairuoti. Tai gerokai viską apsunkina. Tačiau mūsų vairuotojai pakankamai kultūringi.
– Ką reikėtų žinoti, kai kelio danga yra padengta sniegu?
– Verta prisiminti, kad neįmanoma slidžiu keliu važiuoti taip pat, kaip ir sausu. Nereikia skubėti, galvoti, kad tai nieko tokio. Svarbiausia pagalvoti apie greitį, distanciją, būti atidžiam ir planuoti į priekį.
– Ką daryti, jei automobilis slysta?
– Automobilis slysta tada, kai viršijame greitį. Šiuolaikinis automobilis yra pakankamai gerai tam paruoštas, yra visos elektronikos sistemos, todėl svarbiausia suspėti stabdyti laiku ir laikytis distancijos.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
