 Ką parodė Lietuvoje paskelbtas oro pavojus?

Ką parodė Lietuvoje paskelbtas oro pavojus?

2026-05-21 14:15
„Žinių radijo“ inf.

Trečiadienį, kiek prieš 10 val. ryto, paskelbta, kad Lietuvos kariuomenė radarais netoli rytinės Lietuvos sienos stebėjo į droną panašų objektą. Netrukus įspėjimą apie galimą oro pavojų gavo ir Vilniaus apskrities gyventojai. Dar po 20 minučių įspėjimas tapo „raudonas“ – gyventojai paraginti nedelsiant skubėti į priedangas. Galiausiai, kiek prieš 11 val., oro pavojus buvo atšauktas. 

Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas Vilnius oro pavojaus metu – gyventojai rinkosi į priedangas
Arvydas Pocius
Arūnas Kumpis
Vladislavas Kondratovičius

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Nuo politikos
iki kultūros

„Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ apie pirmąsias reakcijas ir Lietuvos pasirengimą tokioms situacijoms diskutavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius (toliau – A. P.), vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius (toliau – V. K.) ir dronų ekspertas Arūnas Kumpis (toliau – A. K.).

– Kaip reagavote į perspėjimo žinutes?

– A. P.: Tuo metu turėjome Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Kai atėjo signalas, organizuotai visi nusileidome į priedangą, esančią Seimo rūsyje, ir ten praleidome laiką, kol gavome pranešimą, kad pavojus atšauktas. Tada grįžome atgal ir tęsėme posėdį.

Arvydas Pocius
Arvydas Pocius / P. Adamovič / BNS nuotr.

Mums tai nebuvo jokia staigmena, nes seniai žinojome, kur yra Seimo priedanga ir kur turime rinktis. Anksčiau buvo surengtos kelios mokomosios pratybos, todėl darbuotojai, gavę signalą, tvarkingai nusileido į priedangą.

– Ar pranešimo algoritmas suveikė tinkamai? Ar tai buvo adekvatus pavojaus signalas?

– A. P.: Tai nebuvo treniruotė. Pirmas mus pasiekęs informacijos šaltinis pranešė, kad dronas buvo užfiksuotas Latvijoje, ties Daugpiliu, o jo skridimo kryptis buvo Lietuvos link.

Po to sekė tam tikri pranešimai: jo judėjimo kryptis buvo Ignalinos, Švenčionių rajonai, vėliau jis skrido Vilniaus link. Tada sekė nurodymai, kaip reaguoti ir kaip elgtis.

– Šįkart nekaukė oro sirenos. Ar jums tai kelia klausimų?

– A. P.: Manau, kad į šiuos klausimus turėtų atsakyti Krizių valdymo centro ir civilinės saugos atstovai. Signalai į telefonus atėjo, sureagavo tikrai daug žmonių. Manyčiau, kad kartu tai buvo ir geras pasitikrinimas mums visiems.

Jeigu kažkas į tokius dalykus iki šiol žiūrėjo aplaidžiai ar skeptiškai, dabar turėtų susirūpinti. Čia tas pats, kaip klausimas, ar namuose turime pasiruošę evakuacinį krepšį. 

Supraskime pagaliau, kad Ukrainoje karas nesibaigia. Kaip matome, koviniai dronai įskrenda tiek į Latvijos, tiek į Estijos, tiek į Lietuvos teritoriją. Turime atsibusti. Geriau ruoštis, nei būti užkluptiems nepasiruošus. Algoritmai visiems yra išaiškinti, tereikia juos vykdyti.

– Ką ši pusvalandį trukusi situacija parodė?

– A. K.: Visa tai vertinu kaip gerą pamoką ir pratybas institucijoms, kurios yra atsakingos už piliečių informavimą. Žmonės neturėtų per daug aštriai reaguoti į tokius dalykus, panikuoti ar juo labiau susikrauti daiktus ir galvoti apie išvykimą iš Lietuvos.

Arūnas Kumpis
Arūnas Kumpis / S. Lisausko / BNS nuotr.

Perspėjimų ir rekomendacijų yra įvairių, bet reikėtų vadovautis sveiku protu ir pirmiausia reaguoti susirandant priedangą. Be abejo, taip pat svarbu sekti informacijos šaltinius ir stebėti, kada situacija pasikeis į vieną ar kitą pusę.

Dažnai kartoju, kad ekstremaliose situacijose niekas paprastai nevyksta pagal planą. Tačiau tai yra dar vienas papildomas argumentas, kodėl turėtume labai atsakingai ir atidžiai planuoti. Jei neturėsime jokio plano, tuomet bus visiškas chaosas. Kiek matau, reakcija buvo adekvati.

Jei neturėsime jokio plano, tuomet bus visiškas chaosas. 

Jei kalbame apie Ukrainos patirtį, reikia turėti omenyje, kad institucijos, atsakingos už informavimą, žmonių informavimo instrumentus taip pat turėtų naudoti labai atsakingai. Ukrainoje pastebėjau, kad sirenos ir pranešimai skamba sistemingai, ir žmonės po kurio laiko į juos nebereaguoja. Reikėtų pagalvoti, kaip atskirti realaus pavojaus pranešimus nuo nerealaus.

Dabartinis karas yra nukreiptas į esamų standartinių sistemų neutralizavimą jas perkraunant. Gerai, jei skrenda dronas su kokia nors kovine galvute ir apie tai žinome. Tačiau esmė ta, kad oro atakos nebūtų tokios primityvios. Būtų maišomos įvairios sistemos: leidžiami dronai, kainuojantys kelis šimtus eurų, ir siekiama, kad būtų išnaudotos oro gynybos sistemos, kainuojančios milijonus eurų. Visa tai taip pat būtų derinama su koviniais, žvalgybiniais dronais ir raketomis.

– Kaip valstybė ruoštųsi kombinuoto pobūdžio pavojui?

– V. K.: Nėra taip, kad apie kiekvieną raketą ar droną būtų siunčiamas atskiras pranešimas. Bendrai tai įvardijama kaip oro pavojus.

Vladislavas Kondratovičius
Vladislavas Kondratovičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

Į šią situaciją ir pranešimą reaguoja Karinės oro pajėgos. Jos nustato, kiek laiko turi trukti oro pavojus, kol visi galimi dronai, raketos ar kiti objektai nukris arba pasišalins, o oro erdvė taps nepavojinga.

Šiandien galime kalbėti apie tai, kaip buvo sureaguota į šią situaciją. Tikrai matome, kuriuos procesus turėtume tobulinti, tačiau reikiami algoritmai suveikė.

Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:

Šiame straipsnyje:
dronas
oro pavojus
sirenos
algoritmai

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Komentarai

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Komentarai

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Scorpion
Jau durniau negalėjo sugalvoti! Didžiausi teroristai valdžioje! Juodai nusibodo jų kliedesiai! Seniai laikas į durnyną visiems koncervatnykams!
0
0
Atsakymas
kad LR Vyriausybe turejo pusantru metu tam pasiruošti, bet iki šiol net vieno drono nesugeba nei aptikti nei numušti, ka jau ten kelis šimtus, kaip Ukrainoje.
3
-1
kaunietis
Kai laivas skesta tai laiva paskutinis palieka kapitonas. O pas mus valdzia pati pirma pasikavojo
6
0
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