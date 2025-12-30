Jurkynas: LRT tarybos posėdžio paankstinti nepavyko

Tai reiškia, kad jis įvyks sausio 20 dieną, kaip ir buvo planuota anksčiau.
„Nesutiko žmonės kai kurie, dėl to išankstinio (posėdžio – BNS) neišeina padaryti. (...) Atostogų metas, žmonės kai kurie išvykę, kai kurie net nebus prisijungę, tiesiog logistika tokia. Tarpušventis, sausio pradžia, (...) tiesiog žmonės išsibarstė“, – BNS antradienį sakė M. Jurkynas.
Paankstinti tarybos posėdį siekta po prezidento Gitano Nausėdos ir premjerės Ingos Ruginienės paraginimo tarybai atsistatydinti, siekiant išspręsti valdančiųjų ir dalies žurnalistų bendruomenės nesutarimus dėl Seime svarstomų pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.
Pasitraukus tarybai, tai lemtų, jog pareigas turėtų palikti ir LRT vadovė bei jos pavaduotojas.
Trauktis LRT taryba ragina ir dauguma nacionalinio transliuotojo darbuotojų.
„Kai nėra žmonių, tai nėra prasmės tokį klausimą kelti. Tai viskas nusikelia į sausio 20-os tarybos eilinį posėdį“, – sakė M. Jurkynas.
Dalis LRT tarybos narių priešinasi atsistatydinimo idėjai. Vis tik M. Jurkynas žada posėdyje teikti šį klausimą svarstyti.
„Kadangi aš pažadėjau viešai, kad jis bus, o tarybos pirmininkas sudaro darbotvarkę, aš jį esu įtraukęs, kaip ir žadėjau“, – teigė jis.
Pasak LRT tarybos pirmininko, klausimas dėl visuomeninio transliuotojo generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimo nėra įtrauktas į darbotvarkę.
Kaip rašė BNS, antradienį darbą pradėjo Seimo valdybos sudaryta LRT įstatymo pataisos skirta darbo grupė, dėl kurios kūrimo sutarta praėjusią savaitę per Seimo frakcijų lyderių susitikimą Prezidentūroje su G. Nausėda.
Po šio susitikimo šalies vadovas pareiškė, kad valdantieji pažadėjo netaikyti skubos LRT įstatymo pataisoms, o opozicija – specialiai projekto svarstymo nevilkinti.
Valdantieji planavo dar gruodžio viduryje skubos tvarka priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Opozicijos atstovai, siekdami vilkinti pataisos priėmimą, paskutinėmis Seimo rudens sesijos dienomis taikė parlamentinę filibusterio taktiką, jie registravo apie tūkstantį skirtingų pasiūlymų valdančiųjų inicijuotai pataisai.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį surengtuose mitinguose prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
