 Mindaugas Jurkynas: LRT taryba dirbs toliau, atsistatydinimui nepritarė dauguma jos narių

2026-01-20 20:21
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas sako, kad taryba nusprendė tęsti darbą, anot jo, atsistatydinimui nepritarė dauguma jos narių.

Mindaugas Jurkynas
Mindaugas Jurkynas / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Dauguma tarybos narių nepritarė atsistatydinimui in corpore“, – žurnalistams antradienį sakė tarybos pirmininkas.

„Taryboje buvo nutarta neišskirti priežasčių, kadangi jų buvo labai įvairių. Pagrindinė žinia tokia, kad taryba dirbs toliau, atsakingai įgyvendindama (...) LRT misiją“, – teigė jis.

Paraginimą atsistatydinti LRT tarybai buvo išsakę prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, dalis nacionalinio transliuotojo darbuotojų, taip siekiant išspręsti valdančiųjų ir dalies žurnalistų bendruomenės nesutarimus dėl Seime svarstomų pataisų, lengvinančių nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimą.

 

