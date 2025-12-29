Jau aišku, kada ministerija pasirašys sutartį su Rūdninkų karinio miestelio konkurso nugalėtojais

Ministerija nurodė, kad atrankos komisija pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, tačiau sutarčių pasirašymo terminas atidėtas iki anksčiausiai 2026 metų sausio 6 dienos.
Portalo turimais duomenimis, pretenziją dėl atrankos A dalies pateikė antroje vietoje likusi nekilnojamojo turto (NT) grupės „Eika Group“ antrinė įmonė „PPP1“.
„Verslo žinios“ anksčiau skelbė, jog A dalyje laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Conres LT“ ir „Fegdos“ įmonė „Rudina“, tuo metu likusių dviejų dalių – „Merko statyba“.
Kaip skelbė BNS, projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (ang. public private partnership, PPP) bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas.
Anksčiau ministerija tikėjosi, jog sutartis su konkurso antrojo etapo nugalėtojais pasirašys iki šių metų pabaigos.
KAM teigimu, antrojo etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštės, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos.
Visas beveik 2 mlrd. vertės karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą.
