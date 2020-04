J. Valčiukas: mentorystės programa – galimybė pažvelgti į teisės profesijos „virtuvę“

– Juozai, Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykloje nuo praėjusio rudens startavo Mentorystės programa. Kokia jos idėja?

– Tai karjeros ir profesinio tobulėjimo programa studentams, kurie turi unikalią progą individualiai bendrauti su savo srities patyrusiais profesionalais – mentoriais, patikrinti studijų procese įgytas žinias, mokytis jas pritaikyti, gauti iš jų naudingų praktinių įgūdžių ir patarimų. Individualus bendravimas su savo srities profesionalais ne mažiau svarbus už teorines žinias, studentai turi gerą galimybę pažvelgti į teisės profesijos „virtuvę“, tvirčiau apsispręsti dėl savo ateities ir karjeros perspektyvų, integruotis į profesinę teisininkų bendruomenę. Galiu drąsiai teigti, daugeliu atvejų ši programa tapo sudėtine ir itin studentams naudinga studijų proceso dalimi.

– Kiek studentų ir mentorių dalyvauja šioje programoje?

– Džiugu, kad šią idėją labai palaikė įvairių teisės sričių ekspertai. Mykolo Romerio Teisės mokykloje šiais metais dalyvauja apie pusšimtis mentorių ir studentų porų. Studentų mentoriais yra tapę teisėjai, prokurorai, advokatai, specialiųjų tarnybų atstovai, Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, viešajame ir privačiame sektoriuje dirbantys teisininkai. Programoje dalyvauja ir bakalauro, ir magistrantūros studijų studentai.

– Karantinas stipriai pakoregavo visų gyvenimus. Studijos universitete taip pat vyksta nuotoliniu būdu. Kaip keitėsi mentorystės programos veikla? Kaip nuotoliniu būdu sekasi bendrauti Mentorystės programos dalyviams?

– Projektas įsibėgėjo iki karantino paskelbimo – vyko susitikimai, pokalbiai, apsilankymas mentorių darbo vietose, dalyvavimas teismo posėdžiuose. Pamenu dar prieš karantiną važiuodamas žvilgtelėjau į mane lenkiantį automobilį, o ten – mano studentė Augustė kartu su mentore prokurore vyksta iš teismo posėdžio. Pamaniau, mentorystės programa tikrai įsivažiavo (šypsosi).

Nepaisant karantino mentorystės programa tęsiasi ir nuotoliniu būdu. Kiek žinau, studentai Emilija ir Eimantas gavo iš savo mentoriaus STT direktoriaus Žydrūno Bartkaus namų darbų užduotį, Laura – iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Aurelijaus Gutausko pasinagrinėti naujausią teismo sprendimą, studentė Greta palaiko tokius šiltus ryšius su mentore teisėja Kristina Grinevičiūte, kad, manau, Greta bus sutikusi savo karjeros kelio mentorę. Agnė džiaugiasi bendravimu su Aukščiausiojo Teismo teisėja Dalia Vasariene, o Klaipėdos muitinės kriminalinės tarnybos kolegos kaip mentoriai man rašo kviesdami paraginti studentes atlikti užduotis. Bravo! Ir čia tik keletas pavyzdžių. Abipusis bendravimas vyksta nuotoliniu būdu ir nesustojo. Daugelis programos dalyvių puikiai susibendravo, tikiu, kad pirmojo mentorystės programos sezono pabaiga gegužės 23 dieną tebus formali data, o bendravimas ir bendradarbiavimas tęsis toliau.

– Vyrauja nuomonė, kad teisė labai „sausas“ mokslas Teisės mokykloje į studijų procesą integravote patyriminį mokymąsi. Koks tai mokymas? Gal galite pasidalinti, kaip sekasi tai įgyvendinti nuotoliniu būdu?

– Taip, nuo pavasario semestro į kiekvieną su teise susijusį dalyką I kurso studentams integravome patyriminį mokymąsi. Siekiame, kad užsiėmimuose gautos teorinės žinios čia pat būtų išbandomos, patikrinamos sprendžiant praktines situacijas. Norime, kad studentas „patirtų“ teisę nuo pat studijų pradžios, kad jų įgytas teorines žinias papildytų praktinės patirtys. Pavyzdžiui, baudžiamosios teisės dalyko studentai lankėsi teismo posėdžių salėse, kur pas konkretų teisėją kiekviena grupė turėjo stebėti baudžiamąją bylą. Po jos su dėstytojų pagalba studentai mokėsi rašyti teismo nuosprendžio projektą. Lyginamosios konstitucinės teisės dalyko užsiėmimus papildėme vizitais į JAV, Prancūzijos ambasadas, kur praktiškai analizavome konkrečių valstybių konstitucines nuostatas.

Aišku, karantinas daugelio suplanuotų veiklų neleido įgyvendinti. Nepaisant to, nesustojame. Mykolo Romerio Teisės mokyklos dekanės paskatinti sukūrėme virtualų Teisės patirčių kambarį. Šiame virtualiame kambaryje teisininkai profesionalai skaito neformalias paskaitas, dalinasi patirtimis. Šis kambarys laikinai pakeis patyriminį mokymąsi, studentų pamėgtas „Teisės rūsių“ diskusijas, kurias vakarais turėjome tradiciją organizuoti neįprastose Vilniaus vietose. Teisės patirčių kambaryje trečiadieniais visų kursų MRU Teisės mokyklos studentai susitinka su teisėjais, prokurorais, advokatais ir kitais teisininkais. Šią savaitę studentams paskaitą nuotoliniu būdu skaitys neseniai priesaiką davusi teisėja, vėliau baudžiamųjų bylų teisėjas pasakos, kaip rašyti teismo nuosprendžius, prokurorė kalbės apie prokurorų kalbas, kaltinamųjų aktų rašymo niuansus ir pan. Karantinas ne tik nesustabdė studijų proceso kalbant apie paskaitas ir seminarus, bet ir patyriminio mokymosi, kuris nuo šiol ir visada bus integralia mūsų studijų dalimi.

– Kokie planai, idėjos rudens sezonui? Kokios naujovės laukia mentorystės programos?

– Iš anksto Teisės mokykloje ruošiamės naujam mentorystės programos sezonui, kuriame planuojame turėti jau apie šimtą mentorių ir studentų porų. Nuo kito sezono planuojame įgyvendinti trio idėją, kai su vienu mentoriumi bendrauja vyresnio kurso studentas ir I kurso studentas. Tai labai pavykusi idėja, kurią palaikė daug mentorių ir studentų. Planuojame dažniau organizuoti „Teisės rūsių“ vakarus. Be abejonės, dėl susiklosčiusios padėties negalėję įvykti Pilies užėmimo teisine argumentacija mokymai įvyks rudenį. Lietuvos pilyse planuojame surengti patyriminio mokymosi dirbtuves, po kurių savo teisiniais argumentais studentai bandys „užimti“ pilį. Be to, esame įsitikinę, kad mūsų universiteto studijose vis daugiau vietos atras virtualus mokymasis, kuris neretai yra itin patogus ir studentui, ir dėstytojui. Taigi virtualus Teisės patirčių kambarys išliks kaip dar viena galimybė mokytis iš teisės profesionalų, kurie savo patirtimi galės dalintis dirbdami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.

– Ačiū už pokalbį.