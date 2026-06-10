 Įvardijo, kur tikimasi stipriausios audros

Įvardijo, kur tikimasi stipriausios audros

2026-06-10 23:37 kauno.diena.lt inf.

Didžiausia audros tikimybė ketvirtadienį – šalies rytuose ir šiaurės rytuose, skelbiama feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

<span>Įvardijo, kur tikimasi stipriausios audros</span>
Įvardijo, kur tikimasi stipriausios audros / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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„Pasiruoškite, ketvirtadienį bus dar viena vasariška audra.  Tiesa, ne visur, didžiausia tikimybė rytinėje šalies pusėje. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai žada ne tik smarkų lietų (kai per ≤12 val. iškrenta ≥15 mm lietaus) su perkūnija, bet ir škvalą, t. y. staigius vėjo sustiprėjimus (iki 15–20 m/s, vietomis iki 23 m/s) bei krušą. Ketvirtadienį ryte informaciją apie pavojingus orus patikslins. Dalyje regionų turbūt užkauks telefonai“, – rašoma socialiniame tinkle.

Kaip teigiama, Europos smarkių audrų laboratorijos (ESSL) žemėlapis patvirtina paminėtą prognozę. Didžiausia pavojingų reiškinių tikimybė – rytinėje Lietuvos dalyje.

Europos audrų prognozavimo eksperimentas (ESTOFEX) 18.48 val. išleido žemėlapį, kuriame pažymima, kad didžiausia pavojingų orų tikimybė – Šiaurės Rytų Lietuvoje. Duotas antras pavojaus lygis iš galimų trijų. Tarp minimų rizikų raudonai apibrauktoje teritorijoje – padidėjusi viesulų grėsmė. Aplink 2-ojo lygio teritoriją dar prognozuojama ir kruša, stipraus vėjo gūsiai, smarkus lietus.

„Bendra išvada – daugiausia veiksmo bus rytuose ir šiaurės rytuose, mažiausiai – pajūryje ir vakariniuose rajonuose. Norisi kaip ir kasmet tik pasikartoti: neburnokite ant prognozių, jeigu audra per ketvirtadienį į jūsų kiemą taip ir neužsuks. Mokėkite pasidžiaugti. Nors kartais man atrodo, jog kažkam labai norisi stichijų savo asmeniniame kieme“, – rašoma grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Šiame straipsnyje:
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audra Lietuvoje
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Cha
Kiek daug trydos iš anksto. O jei tos audros nebus išvis ?
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