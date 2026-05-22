 Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui

Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui

2026-05-22 06:55
BNS inf.

Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui.

<span>Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui</span>
Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2,05 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Rasa Janulevičiūtė. Jis išleidžiamas 15 tūkst. vienetų tiražu, Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte, vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu.

Pranešime teigiama, jog Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų.

Jų veiklos pagrindas yra savivaldos principas, būdingas daugeliui Europos Sąjungos šalių, kur žemdirbių atstovavimą užtikrina būtent tokie rūmai.

„Pašto ženklo, skirto Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų šimtmečiui, išleidimas yra reikšmingas mūsų istorijos ir žemdirbių savivaldos įprasminimas. Tai pagarba visoms kartoms žmonių, kurie kūrė, stiprino ir puoselėjo Lietuvos žemės ūkį, kaimo bendruomenes bei atstovavo žemdirbių interesams“, – pranešime cituojama Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkė Algimanta Pabedinskienė.

„Šis simbolinis ženklas liudija, kad Žemės ūkio rūmai išlieka svarbia Lietuvos valstybės ir kaimo gyvenimo dalimi“, – teigia ji.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos paštas
pašto ženklas
Lietuvos Žemės ūkio rūmai
naujas pašto ženklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų