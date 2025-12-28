Iki metų pabaigos programėlę LT72 atsisiuntė daugiau nei 150 tūkst. vartotojų

Programėlė pradėjo veikti kovo mėnesį, Vidaus reikalų ministerija (VRM) kėlė tikslą, kad iki 2025-ųjų pabaigos ja naudotųsi 100 tūkst. gyventojų.
„Programėlės LT72 vartotojų skaičius „App store“ ir „Google Play“ elektroninėse parduotuvėse siekia šiek tiek daugiau nei 150 tūkst. „App Store“ parduotuvėje aplikaciją parsisiuntusiųjų skaičius – 81 tūkst. 530, „Google Play“ – 69 tūkst. 903 vartotojai“, – BNS perduotame komentare teigė VRM.
„Per šį laiką mobili programėlė LT72 tapo svarbiu ir patogiu įrankiu, kuris padeda gyventojams iš anksto pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms – nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių“, – sako ministerija.
Programėlė LT72 sukurta VRM iniciatyva, siekiant stiprinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir ugdyti visuomenės savisaugos kultūrą, taip pat įgyvendinta šios programėlės reklaminė kampanija.
Ji sukurta praėjusių metų pabaigoje, šių metų pradžioje programėlė buvo papildomai išbandyta, siekiant pašalinti techninius trūkumus, o visuomenei pristatyta kovą.
„Dabartinė saugumo padėtis rodo, kad turime būti pasirengę pačioms įvairiausioms ir netikėtoms situacijoms bei galimiems pavojams. Pagrindinis tikslas – kad gyventojai būtų tinkamai informuoti ir žinotų, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius“, – BNS sakė VRM atstovas Mindaugas Bajarūnas.
„Programėlė – vienas iš įrankių šiam tikslui siekti. Tik būdami informuoti ir tinkamai pasiruošę, galime veikti užtikrintai ir ramiai bet kokios krizės, nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju“, – teigė jis.
Anot VRM, programėlė vėliau bus integruojama į šiuo metu planuojamą kurti daugiakanalę gyventojų perspėjimo platformą. Ši platforma, planuojama, sujungs įvairias gyventojų perspėjimui naudojamas priemones – perspėjimo sirenas, gyventojų perspėjimo pranešimus, informacinius pranešimus, skelbiamus per radiją ir televiziją, internetą bei socialinius tinklus, mobiliąsias programėles.
Programėlės sukūrimas ir reklama buvo finansuojami Europos Komisijos (EK) projekto I-SPREAD lėšomis, šio projekto terminas ir buvo iki 2025-ųjų pabaigos. EK įpareigojimas buvo iki projekto pabaigos pasiekti, kad LT72 naudotųsi 100 tūkst. vartotojų.
Kaip rašė BNS, septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų jaučiasi nepasirengę ekstremaliosioms situacijoms, rodo balandį paskelbta visuomeninio transliuotojo LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ apklausa.
21 proc. respondentų nurodė tokioms situacijoms manantys esą pasirengę, o 9 proc. nežino arba neatsakė.
