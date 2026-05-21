 Gitanas Nausėda: Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai

Gitanas Nausėda: Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai

2026-05-21 17:07
Jūratė Skėrytė (BNS)
BNS

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Narmonto / BNS nuotr.

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„Lietuvos oro erdvę, pirminiais duomenimis, galimai pažeidė du dronai. NATO naikintuvai jau yra pakilę ir pasirengę juos sunaikinti“, – savo „Facebook“ paskyroje teigė valstybės vadovas.

„Prašau Jūsų, gavus oficialų įspėjimą, saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas“, – rašė jis.

Aptarė oro erdvės saugumą

Prezidentas G. Nausėda anksčiau ketvirtadienį su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą.

G. Nausėda telefonu kalbėjosi su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir Estijos vadovu Alaru Karisu.

Kaip praneša Prezidentūra, G. Nausėdos iniciatyva įvykusiame pokalbyje Baltijos šalių vadovai aptarė pastaruoju metu padažnėjusius incidentus regiono oro erdvėje, Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Baltijos šalis bei būtinybę stiprinti NATO rytinio flango oro gynybą ir antidroninius pajėgumus.

Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytiniame flange.

Trečiadienį oro pavojaus įspėjimas skelbtas ir Lietuvoje, o Latvijoje perspėjimai dėl galimų dronų grėsmių gyventojams siunčiami beveik kasdien.

„Matome aiškų bandymą eskaluoti įtampą mūsų regione ir kartu vykdyti koordinuotą dezinformacijos kampaniją prieš Baltijos valstybes. Turime išlikti vieningi, stiprinti oro gynybos ir antidroninius pajėgumus bei kartu siekti dar didesnio NATO sąjungininkų dėmesio rytinio flango saugumui“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais.

„Prezidentai sutarė, kad būtinas koordinuotas atsakas į Rusijos skleidžiamą melagingą informaciją, kuria siekiama nukreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį nuo neteisėto karo prieš Ukrainą. Kaip atsakingos NATO narės, Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje“, – rašoma pranešime.

Prezidentūros teigimu, pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisiimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui.

Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES „Rytinio flango sargyba“ įgyvendinimą.

Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas.

Prezidentai teigiamai įvertino greitą NATO sąjungininkų reakciją į antradienio incidentą Estijoje, kai NATO Baltijos oro policijos misiją vykdantis Rumunijos F-16 naikintuvas numušė į Estijos oro erdvę įskridusį droną.

Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos.

Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbų atgrasymo elementą.

Po pokalbio Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai paskelbė bendrą pareiškimą dėl situacijos NATO rytiniame flange.

Jame Baltijos šalių vadovai griežtai pasmerkė oro erdvės pažeidimus ir Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją, pabrėžė NATO kolektyvinės gynybos bei transatlantinės vienybės svarbą ir paragino stiprinti sąjungininkų oro gynybos ir antidroninius pajėgumus regione.

BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
dronai
įskrido dronai

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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Baisu \\.//
kas nuplėšė Darbėnų žydų benruomenės kalnelyje-parke lentelę su užrašu parvirtinančią Lietuvos Respublikos Prezidento tiktrą tautybę,kilmę,negi Prezidentas nesiims veiksmų vandalo išaiškinimui ir lentelės atstatymu,nes tai visos žydų bendruomenės paniekinimas.____Ką labai Faina Kuklianskė pasakys,nes ji visos Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė,o čia patį LR Prezidentą paniekino,vandalai.
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-1
future
Na tas partinis Nusėda nušiles dirba Maskvai. Ne galimai, o tikrai tikrai. O buduliai save vadinantis tauta tuo metu žiopčioja
5
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