Gitanas Nausėda: Lietuvos oro erdvę pažeidė galimai du dronai

„Lietuvos oro erdvę, pirminiais duomenimis, galimai pažeidė du dronai. NATO naikintuvai jau yra pakilę ir pasirengę juos sunaikinti“, – savo „Facebook“ paskyroje teigė valstybės vadovas.
„Prašau Jūsų, gavus oficialų įspėjimą, saugoti save ir saugiai pasirinkti priedangas“, – rašė jis.
Aptarė oro erdvės saugumą
Prezidentas G. Nausėda anksčiau ketvirtadienį su kitų Baltijos šalių lyderiais aptarė regiono oro erdvės saugumą.
G. Nausėda telefonu kalbėjosi su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir Estijos vadovu Alaru Karisu.
Kaip praneša Prezidentūra, G. Nausėdos iniciatyva įvykusiame pokalbyje Baltijos šalių vadovai aptarė pastaruoju metu padažnėjusius incidentus regiono oro erdvėje, Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją prieš Baltijos šalis bei būtinybę stiprinti NATO rytinio flango oro gynybą ir antidroninius pajėgumus.
Prezidentai aptarė augantį dronų incidentų skaičių ir oro erdvės pažeidimus NATO rytiniame flange.
Trečiadienį oro pavojaus įspėjimas skelbtas ir Lietuvoje, o Latvijoje perspėjimai dėl galimų dronų grėsmių gyventojams siunčiami beveik kasdien.
„Matome aiškų bandymą eskaluoti įtampą mūsų regione ir kartu vykdyti koordinuotą dezinformacijos kampaniją prieš Baltijos valstybes. Turime išlikti vieningi, stiprinti oro gynybos ir antidroninius pajėgumus bei kartu siekti dar didesnio NATO sąjungininkų dėmesio rytinio flango saugumui“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Lietuvos vadovas išreiškė solidarumą su Latvija, kuri šiuo metu susiduria su ypač intensyvia Rusijos dezinformacijos kampanija ir grasinimais.
„Prezidentai sutarė, kad būtinas koordinuotas atsakas į Rusijos skleidžiamą melagingą informaciją, kuria siekiama nukreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį nuo neteisėto karo prieš Ukrainą. Kaip atsakingos NATO narės, Baltijos valstybės niekada nesuteikė savo oro erdvės ir teritorijų dronų atakoms į taikinius Rusijoje“, – rašoma pranešime.
Prezidentūros teigimu, pokalbio metu akcentuota, kad Rusija ir Baltarusija privalo prisiimti atsakomybę už dronus, pažeidžiančius Baltijos šalių oro erdvę ir keliančius grėsmę gyventojų saugumui.
Taip pat pabrėžta būtinybė stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą ir spartinti tokių iniciatyvų kaip ES „Rytinio flango sargyba“ įgyvendinimą.
Pokalbyje taip pat pažymėta NATO oro policijos misijos svarba ir efektyvumas.
Prezidentai teigiamai įvertino greitą NATO sąjungininkų reakciją į antradienio incidentą Estijoje, kai NATO Baltijos oro policijos misiją vykdantis Rumunijos F-16 naikintuvas numušė į Estijos oro erdvę įskridusį droną.
Baltijos šalių vadovai pabrėžė būtinybę ir toliau stiprinti NATO oro gynybos pajėgumus regione, įskaitant papildomų antidroninių sistemų dislokavimą Baltijos šalyse bei perėjimą nuo oro policijos prie visavertės oro gynybos misijos.
Taip pat akcentuota būtinybė išlaikyti nuolatinį NATO naikintuvų buvimą Baltijos šalyse kaip svarbų atgrasymo elementą.
Po pokalbio Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai paskelbė bendrą pareiškimą dėl situacijos NATO rytiniame flange.
Jame Baltijos šalių vadovai griežtai pasmerkė oro erdvės pažeidimus ir Rusijos vykdomą dezinformacijos kampaniją, pabrėžė NATO kolektyvinės gynybos bei transatlantinės vienybės svarbą ir paragino stiprinti sąjungininkų oro gynybos ir antidroninius pajėgumus regione.
BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)