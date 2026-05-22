Gegužės 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

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Mėnulis (jaunatis) leidžiasi 2.22 val., teka 11.01 val.
Vardadieniai:
Aldona, Eimantas, Elena, Ilona, Julija, Rita
Datos:
Tarptautinė biologinės įvairovės diena
Gegužės 22-oji Lietuvos istorijoje:
1671 – mirė Aleksandras Sapiega, Žemaičių ir Vilniaus vyskupas, Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios fundatorius, pramintas Vargšų tėvu. Gimė 1624 m.
1919 – išleistas pirmas „Kariško žodžio“, 1920 metais pavadinto „Kariu“, numeris.
1948 – sovietiniai okupantai pradėjo didžiausią istorijoje Lietuvos žmonių trėmimo operaciją „Vesna“ (Pavasaris), vykusią gegužės 22–27 dienomis. Jos metu ištremta 40 tūkst. žmonių.
2011 – eidamas 94-uosius metus, mirė choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius Juozas Bagdonas.
2013 – į aukščiausią pasaulyje Himalajų kalnų Džomolungmos viršūnę įkopė pirmoji lietuvė Edita Nichols Uksaitė.
2024 – vilnietis verslininkas Mindaugas Šatkauskas tapo septintuoju lietuviu, įkopusiu į aukščiausią pasaulyje Everesto kalną.
2025 – Vilniaus Katedros aikštėje dalyvaujant abiejų valstybių vadovams inauguruota Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“.
Gegužės 22-oji pasaulio istorijoje:
337 – Romėnų imperatorius Konstantinas I-asis (Konstantinas Didysis) tapo pirmuoju imperatoriumi, priėmusiu krikštą krikščionių bažnyčioje.
1762 – Švedija ir Prūsija pasirašė taikos sutartį.
1813 – gimė vokiečių kompozitorius Richardas Wagneris (Richardas Vagneris).
1859 – gimė anglų rašytojas seras Arthuras Conanas Doyle'as (Seras Artūras Konan Doilas), sukūręs garsiojo detektyvo Sherlocko Holmeso (Šerloko Holmso) personažą.
1885 – Paryžiuje mirė garsus prancūzų poetas, dramaturgas ir žymus romanų rašytojas Victoras Hugo (Viktoras Hugo).
1918 – I pasaulinio karo metais vokiečių lėktuvai atakavo Paryžių.
1939 – Adolfas Hitleris ir Benito Mussolinis pasirašė 10 metų Vokietijos-Italijos politinės ir karinės sąjungos sutartį.
1972 – Richard Nixon (Ričardas Niksonas) tapo pirmuoju JAV prezidentu, apsilankiusiu SSRS.
2010 – ištekėjusi dėstytoja Maria Vittoria Longhitano (Marija Vitorija Longitano) tapo pirmąja moterimi, priimta Italijoje į dvasininkų luomą.
2010 – XVI šimtmetyje gyvenusio Nicolaus Copernicus (Mikalojaus Koperniko), kurio darbus Katalikų Bažnyčia anksčiau buvo paskelbusi eretiškais, palaikai iškilmingai perlaidoti, praėjus beveik 500 metų, kuriuos jie išgulėjo niekaip nepažymėtame kape.
2012 – JAV kompanija „SpaceX“ tapo pirmąja komercine įmone, pasiuntusia savo nuosavą erdvėlaivį į Tarptautinę kosmoso stotį.
2012 – Japonijos sostinėje atidarytas aukščiausias pasaulyje bokštas – „Tokyo Skytree“. Šis 634 metrų aukščio bokštas nusileidžia tik 828 metrų dangoraižiui „Burj Khalifa“, pastatytam Dubajuje.
Gegužės 22-oji šou pasaulyje:
1958 – susituokė amerikiečių rokenrolo atlikėjas Jerry Lee Lewis (Džeris Li Liuisas) ir jo 13-metė pusseserė Myra (Maira).
1966 – Bruce Springsteen (Briusas Springstinas) ir jo pirmoji grupė „The Castilles“ įrašė savo pirmąją ir vienintelę dainą „That's What You Get“. Daina niekada nebuvo išleista.
1967 – gimė roko grupės „Crash Test Dummies“ bosistas Dan Roberts (Denas Robertsas).
1970 – Londone gimė modelis ir aktorė Naomi Campbell (Naomi Kempbel).
1985 – San Franciske įvyko 14-ojo Jameso Bondo (Džeimso Bondo) filmo „Žvilgsnis į žmogžudystę (A View to a Kill) premjera.
2001 – išleistas pirmasis Bon Jovi (Bon Džovi) koncertinis albumas „One Wild Night“.
2004 – „Farenheitas 9/11“ (Fahrenheit 9/11), režisuotas Michaelo Moore'o (Maiklo Mūro) tapo pirmuoju dokumentiniu filmu, pelniusiu Kanų kino festivalio auksinę palmės šakelę.
2010 – Kanadoje gimusi roko žvaigždė Alanis Morissette (Alanis Moriset) slapta ištekėjo už savo vaikino reperio Mario Treadway (Marijaus Tredavėjaus), žinomo kaip MC Souleye.
2011 – JAV režisieriaus Terrence Malick (Terenso Maliko) epinė vienos šeimos gyvenimo saga „Gyvybės medis“ (The Tree of Life) pelnė pagrindinį apdovanojimą Kanų kino festivalyje.
2011 – Las Vegase vykusioje žurnalo „Billboard“ organizuotoje muzikos apdovanojimų teikimo ceremonijoje triumfavo Kanados dainininkas Justinas Bieberis (Džastinas Biberis) ir JAV reperis Eminemas.
2012 – aktorė Patricia Heaton (Patrišja Hiton) gavo 2 472-ąją žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.
2021 – Roterdame vykusią „Euroviziją“ laimėjo italai „Maneskin“.
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