Gegužės 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.37 val., leidžiasi 20.55 val. Dienos ilgumas 15.18 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.19 val., teka 13.36 val.



Vardadieniai:

Atanazas, Eidmantas, Gytis, Meilė



Datos:

Pasaulinė tuno diena



1873 — gimė Jurgis Baltrušaitis, diplomatas, poetas. Mirė 1944 metais Paryžiuje.

1952 — gimė poetas Borisas Lazukinas. Mirė 1982 m.

2011 — mirė ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Pedagogikos katedros profesorius, menotyros daktaras, edukologijos habilituotas daktaras, Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo centro ir Neįgaliųjų meninio ugdymo paramos fondo direktorius Albertas Piličiauskas. Gimė 1936 m.

2014 — Vilniuje įteikti Lietuvos kino apdovanojimai „Sidabrinė gervė 2014“. Geriausiu aktoriumi išrinktas pagrindinį vaidmenį filme „Lošėjas“ sukūręs Vytautas Kaniušonis, geriausia aktore - Anastasija Marčenkaitė („Ekskursantė“), geriausiu metų filmu - „Lošėjas“(rež. I.Jonynas).



Gegužės 2-oji pasaulio istorijoje:

1519 — mirė italų skulptorius, dalininkas ir mokslininkas Leonardo da Vinci (Leonardas da Vinčis). Gimė 1452 m.

1536 — Londone įkalinta Anglijos karalienė Anne Boleyn (En Bolein), kuriai vėliau įvykdyta mirties bausmė.

1636 — JAV buvo įsteigtas koledžas, pavadintas Dž. Harvardo vardu. 1780 m. jis buvo perorganizuotas į universitetą.

1729 — Prūsijoje gimė Katerina II (Didžioji), Rusijos imperatorė, viena įtakingiausių moterų istorijoje.

1803 — Prancūzija amerikiečiams pardavė Luizianą už 15 mln. dolerių.

1813 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) sumušė prūsų ir rusų armijas Vokietijoje.

1903 — gimė amerikietis Benjamin Spock (Bendžaminas Spokas) — vienas žymiausių šio amžiaus vaikų pediatrų pasaulyje.

1933 — Adolf Hitler (Adolfas Hitleris) uždraudė profsąjungas Vokietijoje.

1945 — II pasaulinio karo metais Berlynas pasidavė sovietų armijai.

1969 — mirė vokiečių didikas, diplomatas, politikas bei kancleris Franz von Papen (Francas fon Papenas). Gimė 1879 m.

1994 — pirmuosius demokratinius rinkimus PAR laimėjo Nelson Mandela (Nelsonas Mandela) ir Afrikos nacionalinis kongresas (ANK).

1997 — konservatoriams pralaimėjus parlamento rinkimus Didžiojoje Britanijoje, iš premjero pareigų atsistatydino John Major (Džonas Meidžoras).

2005 — būdamas 63-ejų metų mirė vienas iš bene žinomiausios pasaulyje nevyriausybinės ekologinės organizacijos „Greenpeace“ steigėjų Bobas Hunteris (Bobas Hanteris).



Gegužės 2-oji šou pasaulyje:

1904 — gimė JAV aktorius ir dainininkas — Harry Lillis Crosby (Haris Lilis Krosbis).

1943 — gimė roko grupės „Animals“ narys Hilton Valentine (Hiltonas Valentainas).

1945 — gimė buvusi „The Rolling Stones“ vokalisto Mick Jagger (Miko Džagerio) žmona Bianca Jagger (Bjanka Džager).

1955 — gimė italų dizainerė Donatella Versace (Donatela Versači).

1975 — Anglijoje gimė žymus futbolininkas David Beckham (Deividas Bekemas).

1977 — Eric Clapton (Erikas Klaptonas) įrašė singlą „Wonderful Tonight“.

1979 — grupė „The Who“ koncertavo pirmą kartą po būgnininko Keith Moon (Keito Muno) mirties. Naujuoju būgnininku tapo buvęs „Faces“ narys Kenney Jones (Kenis Džounsas).

1980 — Pietų Afrikos vyriausybė uždraudė „Pink Floyd“ hitą „Another Brick in the Wall (Part II)".

1997 — Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir Marla Maples (Marla Meipls) paskelbė apie savo skyrybas.

2010 — savo namuose Konektikute mirė 67 metų garsios britų teatro ir kino aktorių dinastijos atstovė Lynn Redgrave (Lin Redgreiv), kuri 1966 m. buvo nominuota „Oskarui“ už vaidmenį filme „Džordži“ (Georgy Girl), o 1998 m. — už filmą „Dievai ir monstrai“ (Gods and Monsters).

2011 — aktorius Michaelis Douglasas (Maiklas Duglasas) labdaringame renginyje įteikė Stella Adler (Stelos Adler) apdovanojimą Holivudo aktorei Annette Bening (Anet Bening).

2011 — eidamas 74-uosius metus Maskvoje mirė aktorius Alexander Lazarev (Aleksandras Lazarevas).

2012 — Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) gavo 2 470-ąją žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.