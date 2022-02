Naudinga žinoti visiems: kaip apsiginti nuo užpuoliko?

Pavojus slypi už kampo, ir to nereikėtų pamiršti, ypač vyresnio amžiaus žmonėms ir moterims, kadangi jos dažniausiai tampa užpuolikų taikiniu. Ką daryti, jei vagis taikosi į jūsų rankinę, kaip „nukenksminti“ asmenį, kuris jėga bando pademonstruoti savo jausmus, kaip apsiginti net ir tada, kai atrodo, kad būdų pabėgti nėra, LNK paaiškino „Savigynos akademijos“ vadovas Žilvinas Šriubša.

„Mūsų klube, „Savigynos akademijoje“ treniruojasi trys merginos, kurios buvo užpultos per paskutinius metus. Vieną iš merginų Vilniuje užpuolė netgi du užpuolikai, bandė išprievartauti. Jos, nieko nesitreniravusios, sugebėjo iš tų situacijų išeiti sveikos. Po kažkurio laiko jos atėjo treniruotis, gilinti žinias šita tema“, – pasakojo Ž. Šriubša.

Pasak Ž. Šriubšos, mokėti apsiginti šiais laikais yra būtinybė.

„Nei vyras, nei moteris nėra apsaugoti. Vilniaus gatvėje, naktiniame gyvenime pilna judesio – aš matau, ten dirbu. Ten pastoviai vyksta konfliktai. Reikia mokėti apsiginti“, – tikino jis.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Dažnai užpuolikai bando pavogti rankinę. Ž. Šriubša paaiškino, ką daryti, norint apsiginti.

Vieną iš merginų Vilniuje užpuolė netgi du užpuolikai, bandė išprievartauti.

„Visų pirma, prevenciškai – kaip reikėtų nešioti rankinę? Jeigu jūs nešiojate atsipalaidavusi, tą rankinę lengva nuo jūsų nudžiauti, gali net būti taip, kad jūs net nepajausite, kaip ji pabėgs. Kaip reikėtų? Ant peties ir laikote dirželį rankoje. Čia yra jūsų kontrolė, tai nėra sunku padaryti, turi būti įprotis. Sumodeliuokime situaciją: užpuolikas iš nugaros bando atimti rankinę. Jūs ėjote, jis prisėlino ir plėšė rankinę, o jūs į ją įsikibote. Ką reikėtų daryti? Vis tiek vyras yra sunkesnis, jūs nepertemsite. Reikia staigiai priartėti, daryti smūgi kumščiu į tarpukojį. Iššauksite reakciją, kažkiek vyras susilenks, vis tiek jam daugiau ar mažiau skaudės. Kai tik jis truputį susilenkia, antras smūgis – į kaklą. Po šių dviejų smūgių greičiausiais jis paleis rankinę, nes jam savas kailiukas bus brangesnis“, – aiškino jis.

„O dabar pabandykime sumodeliuoti situaciją, kai užpuolikas – negeras vaikinas, kuris bando merginą temptis į mašiną. Stovi mergina, priėjo savimi pasitikintis erelis. Prieš merginą tokie vyrai pasitikintys, jie tempsis. Ką reikėtų daryti? Jeigu laiko apkabinęs per kaklą, toje vietoje kovoti nereikia, čia laiko tvirta ranka. Bet jūsų rankos – laisvos. Tą ranką, kuri arčiau užpuoliko, reikia perkelti per nugarą, perkelti per galvą ir uždėti ant veido, ieškoti, kur kabliukas – nosis. Užkabinti už nosies ir maksimaliai stipriai lenkti galvą atgal, ir versti žmogų už savęs“, – pasakojo Ž. Šriubša.

Kai tik jis truputį susilenkia, antras smūgis – į kaklą. Po šių dviejų smūgių greičiausiais jis paleis rankinę.

Jis aptarė ir bene pačią baisiausią situaciją – kai vagis ar plėšikas tiesiog bando surakinti jėga iš nugaros ir kur nors temptis.

„Tarkime, pagavo jus, kažkur nešis. Ką reikėtų daryti? Žengti žingsnį į šoną, patraukti visą savo svorio centrą į šoną, tada dešine ranka – staigus smūgis į tarpukojį. Taip iššauksite kažkokią reakciją. Tuo momentu bandykite slysti, išeiti ir pabėgti“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis tikino, kad slaptas ginklas – treniruoti bėgimą, kadangi tai yra pagrindinis savigynos principas. Ž. Šriubša atskleidė, ką dar galima turėti prevencinėms priemonėms.

„Raktas, žibintuvėlis, dantų kraštukas, šaukštas... Pirmoje eilėje turėtų būti dujų balionėlis. Jis nedaug kainuoja – 6 ar 8 eurai, bet jis turėtų būti pirmoje eilėje. Jis turėtų gulėti ne rankinėje, o palto ar striukės kišenėje, tame intervale, kada jums reikia pareiti nuo taksi iki laiptinės ar nuo autobuso iki namų. Jis turi būti rankoje, ne rankinėje. Taip pat labai efektyvi priemonė yra žibintuvėlis – tiesiog netikėtai pašvietus į akis tamsiuoju paros metu, netgi dieną apakina žmogų sekundei ar dviem, o gal net ilgiau. Ir jūs turite keletą sekundžių pabėgti, išsisukti iš tos situacijos“, – sakė treneris.