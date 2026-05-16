 Garliavoje – paskutinis „sudie“ Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės tėvams

Garliavoje – paskutinis „sudie“ Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės tėvams

laidotuvės vyks įsimintiną datą
2026-05-16 19:30
Brigita Juodelytė
Berta Banytė

Šeštadienio popietę laidojimo namuose Garliavoje – dvigubas atsisveikinimas: artimieji ir pažinojusieji renkasi ištarti paskutinį „sudie“ Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės tėvams Vytautui ir Laimutei Kedžiams.

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iki kultūros

Baltų gėlių žiedų jūra

Atvykusieji išpildė dukros N. Venckienės prašymą – velionių tėvų atminimą pagerbti baltais gėlių žiedais. Vytauto ir Laimutės urnas apsupo gėlių jūra. Į šarvojimo salę susirinko gausus būrys žmonių – tarp jų: dukra N. Venckienė su sūnumi, velionės seserys, dukterėčios ir kiti artimieji bei tie, kurie velionius pažinojo.

„Kauno dienos“ redakcijos archyvo nuotr.

Susirinkusieji ištarti V. ir L. Kedžiams paskutinį „sudie“ projektoriuje matė jųdviejų jaunystės nuotraukas bei akimirkas iš šeimos gyvenimo. Tarp ten užfiksuotų momentų  – ir velionis jų sūnus D. Kedys su dukra Deimante, kuri iš senelių Vytauto ir Laimutės namų 2012 metais buvo perduota motinai Laimutei Stankūnaitei namą šturmavus gausiam būriui policijos pareigūnų.

Anksčiau N. Venckienė „Kauno dienai“ yra sakiusi, kad jos tėvai anūkę Deimantę bendraudami vaizdo skambučiu matė 2014 metais. Tai buvo paskutinis kartas.

Laidotuvės – įsimintiną datą

Apie mamos L. Kedienės netektį buvusi teisėja ir parlamentarė N. Venckienė pranešė vasario 13 d. Tądien moteris mirė eidama 83 metus. Neilgai trukus – balandžio 7 d. – Anapilin iškeliavo ir tėtis V. Kedys.

Pastaruosius kelerius metus sutuoktiniai kartu su dukra ir anūku gyveno užsienyje. Jų urnos amžinojo poilsio atguls sekmadienį, gegužės 17 d., 14 val., Garliavos kapinėse, kapavietėje, kur palaidotas sūnus Drąsius.

Šią dieną – gegužės 17-ąją, kai vyks laidotuvės, 2012 metais iš V. ir L. Kedžių namų Garliavoje buvo paimta ir motinai perduota anūkė Deimantė Kedytė.

Atsisveikinimas su Laimute Kediene ir Vytautu Kedžiu
Atsisveikinimas su Laimute Kediene ir Vytautu Kedžiu / A. Barkausko/ ELTOS nuotr.

Išsamią informaciją apie atsisveikinimo su velioniais tėvais detales  N. Venckienė pasidalijo feisbuke. Čia ji rašė:

„Kviečiu visus, kurie mylėjo mano mamą Laimutę Kedienę ir tėtį Vytautą Kedį, draugavo bei bendravo su jais, kartu išgyveno jų gyvenimo sunkumus ir sielvartavo dėl patirto persekiojimo, palydėti juos į paskutinę kelionę 2026 m. gegužės 16–17 dienomis.

Atsisveikinimas vyks gegužės 16 d., šeštadienį, nuo 16 val. Gedulo rūmuose, J. Šimkaus g. 22, Garliavoje.

Šv. Mišios bus aukojamos gegužės 17 d. 8 val. Garliavos bažnyčioje.

Į paskutinę kelionę mano tėvai bus palydėti gegužės 17 d., sekmadienį, 14 val. Garliavos kapinėse.

Prašau pagerbti mano tėvus, Laimutę Kedienę ir Vytautą Kedį, savo atvykimu ir vienu gėlės žiedu“,

Skaudūs praradimai

L. Kedienė buvo viena pagrindinių dalyvių vadinamojoje Garliavos istorijoje, kai 2009 metų spalio 5 dieną Kaune buvo nušautas į darbą vykęs teisėjas Jonas Furmanavičius. Tą pačią dieną prie namų nužudyta L. Stankūnaitės sesuo Violeta Naruševičienė. Prokurorai nustatė, kad žmogžudystes galbūt įvykdė garliaviškis, L. Kedienės sūnus, D. Kedys.

Jis kaltino V. Naruševičienę leidus tvirkinti jo ir L. Stankūnaitės mažametę dukrą bei šios pusseserę, V. Naruševičienės mažametę dukrą. J. Furmanavičių ir Andrių Ūsą kaunietis kaltino pedofilija. Visi teismai A. Ūsą išteisino.

Po žudynių besislapsčiusio D. Kedžio kūnas rastas 2010 metų balandį prie Kauno marių. Vėliau negyvas rastas ir A. Ūsas. Teisėsauga teigė, kad jie mirė nesmurtine mirtimi.

Šiame straipsnyje:
Laimutė Kedienė
Vytautas Kedys
Neringa Venckienė
Drąsius Kedys
šermenys
Garliava
laidotuvės
atsisveikinimas
Garliavos istorija

Naujausi komentarai

Komentarai

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Komentarai

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Gintaras
Jūs atsakysit Jūs atsakysit Už nulaužtą medį Kai vilkote iš savo kiemo seną Kedį Už šaižų tyro vaiko klyksmą Už anstolės valdingą riksmą Jūs atsakysit Nes pamiršę karmą, Nuo atpildo paslėpę Laimą Nužudėt vaiką . Tada sustabdėt savo Laiką Tą laiką kai jūs buvot Žmonės Po TO jūs likot tik beždžionės Kurios ne tik bananais minta Bet ir gentainius savo valgant, Pulsas joms nekinta Jūs atsakysit. Pamiršę laiką, jūs kystat klaikiai, nes nėra nuodėmės baisesnės už jūsų padarytą su ta mintim prabusit vieną rytą, bet bus vėlu. Jūs atsakysit. Tada kai sumąstysit Paklaust savęs: Ar aš galėjau tuo metu, Nebūti budeliu tokiu nuožmiu? Ir jeigu tu skaitai tada praleidęs šansą Ten nebūti Tai aš skaitau: kale smirdžia tau lemta pūti Jūs atsakysit Už nužudytą Drąsiaus Drąsą Už Neringutės Mamą išmestą į gatvę basą Už mentų batais tryptą žodį „Tiesą“ Mes jus „strybai“ prakeikėm - stipkit biesai...
8
-4
Akivaizdu
Kedį patį traukė prie mažamečių, jo tėvas, Kedienės vyras buvo pedofilų „viešbučio“ sutenerių advokatas - kai aplinka tokia tai visas pasaulis Drąsiui atrodė kaip ištisinis „pedofilų klanas“
6
-15
faktas
tai kad Drąsius nepilnametei Laimai tą mergaitę užstatė, gal mažiau apie pedofilus kalbėkit, gal pagarbos biški laidotuvių proga galima? tie jūsų komentarai šiušklės ir dugnas
6
-12
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