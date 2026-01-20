Garbačiauskaitė-Budrienė kol kas nežada atsistatydinti

„Kol kas ne, vyksta tyrimas. Vyksta tyrimas, tyrimas atsakys į klausimus, kaip įvyko tai, kas įvyko ir ką mes galėtume padaryti geriau. Manau, kad pastaruoju metu į visas puses buvo pasiūlymų vieni kitiems atsistatydinti“, – žurnalistams teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Matau Lietuvoje pernelyg daug (...) kaltųjų paieškos naratyvo tradicijos. Kuris, sakyčiau, yra sovietinis. Jeigu atleisime visus už visas klaidas, kokias jie yra padarę – greitai neliks kam dirbti“, – akcentavo ji.
Antradienį vykusiame LRT tarybos posėdyje generalinė direktorė teigė, kad sprendimą nebekviesti politiko į tiesioginį eterį priėmė ne ji.
Matau Lietuvoje pernelyg daug (...) kaltųjų paieškos naratyvo tradicijos. Kuris, sakyčiau, yra sovietinis.
Vis tik, pasirodžius ir atšaukus tokį sprendimą, raginimus M. Garbačiauskaitei-Budrienei atsistatydinti išsakė ir I. Ruginienė bei M. Jurkynas.
Tiesa, dar praėjusią savaitę išplatintame pranešime M. Garbačiauskaitė-Budrienė tikino, kad siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, organizacijoje bus atliktas vidinis tyrimas.
Laikosi pozicijos, kad Taryba ir administracija turėtų atsistatydinti in corpore
Be to, LRT generalinė direktorė ir toliau laikosi pozicijos, kad po kilusių nesutarimų visuomeninio transliuotojo administracija ir Taryba turėtų atsistatydinti in corpore.
„Aš visiškai nematau pagrindo, kodėl turėčiau trauktis aš viena“, – Eltai teigė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Valstybės kontrolierė pripažino, kad nieko neteisėto mes nepadarėme, o dabar bandoma suformuoti nuomonė, kad direktorė turi trauktis. Aš manau, kad tai yra neteisinga ir daro žalą visuomenei bendrai“, – pabrėžė ji.
LRT generalinės direktorės teigimu, po įvairių „Nemuno aušros“ pasisakymų jos ir visuomeninio transliuotojo atžvilgiu ji sulaukė grasinančių žinučių.
„Jie („Nemuno aušra“ – ELTA) pradėjo beprecedentę kampaniją apie LRT, LRT vadovus, LRT žurnalistus ir jų veiklą, apie ką pasisakė ir Seimo Etikos ir procedūrų komisija ir suformavo tam tikrą naratyvą visuomenėje. Aš tą jaučiu iš komentarų, iš žinučių, kurias aš gaunu. Nesakau, kad su manimi bandoma susidoroti, bet man palinki „mirk žiurke ir vagie“. Tai tokių žinučių taip pat gaunu, tik gal aš jų taip nesureikšminu“, – sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę LRT pranešė apie sprendimą nekviesti „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
LRT teigimu, toks sprendimas priimtas, Seimo Etikos ir procedūrų komisijai konstatavus, kad R. Žemaitaitis savo ankstesniais prieš visuomeninį transliuotoją nukreiptais pasisakymais pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas. Atsižvelgiama ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gruodžio pradžioje politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė tuomet pabrėžė, kad tiesioginis eteris reikalauja atsakomybės ir pagarbos. Pasak jos, tai nėra įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai reikšti skirta vieta.
Tiesa, kiek vėliau, pasipylus visuomenininkų bei žurnalistų kritikai minėtam žingsniui, ketvirtadienį sprendimą visuomeninis transliuotojas atšaukė. Anot LRT, sprendimas nekviesti „Nemuno aušros“ pirmininko į tiesiogines laidas buvo klaida.
I. Larionovaitės teigimu, toks sprendimas priimtas skubotai, neįsiklausius į visuomeninio transliuotojo bendruomenės balsus.
Naujausi komentarai