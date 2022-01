Galios kova tarp aukščiausio rango politikų šalyje: kiek tai kainuos Lietuvai?

Dėl šio konflikto gūžčioja net mūsų partneriai užsienyje, tad šiandien TV3 laida „Karštai su tv3.lt“ klaus, kiek žmonėms ir visuomenei kainuos šie galios žaidimai?

Apie konservatorių ir jų pirmininko G. Lansbergio konkurencinę kovą su G. Nausėda studijoje kalbėsis konservatorius, Seimo narys Matas Maldeikis ir prezidento atrama Seime, Valstiečių ir žaliųjų partijos lyderis, Ramūnas Karbauskis.

Pastaruoju metu užsienio politika tapo Lietuvos sunkiasvorių kovos lauku – prezidentas G. Nausėda ir G. Landsbergis vienas kitam meta kaltinimus dėl taivaniečių atstovybės atidarymo Vilniuje. Atgarsiai apie konfliktus pasiekia ir užsienio partnerius, kurie mus ima vertinti vis atsargiau. Tačiau kaip šis konfliktas kilo?

„Prezidentas nesakė, kad taivaniečių atstovybės atidarymas Vilniuje yra klaida – jis sakė, kad klaida yra pavadinimas. Niekas neabejoja, kad Taivanas Lietuvoje gali turėti savo atstovybę. Bet visame pasaulyje ji vadinama Taipėjaus vardu, o mes, kažkodėl, antri pasaulyje, po vienos mažos valstybės Afrikoje, pavadinome savo atstovybę taivaniečių vardu taip iššaukdami Kinijos reakciją ir nė nederinę to nei Europos Sąjungoje, nei kažkur kitur. Diskusija kyla dėl to, ar Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuris buvo to sprendimo priėmėjas, derino tai su prezidentu. Iš jo kalbos mes suprantame, kad nederino“, – teigs laidoje R. Karbauskis.

Anot R. Karbauskio, dabar Lietuva už tai turės susimokėti skaudžią kainą, kuri sieks milijardus. „Ką jau šnekėti apie sankcijas, kurių sulaukė Lietuva. Visų pirma, diplomatinių santykių lygyje, mes nebeturime ambasadoriaus Kinijoje, ir nebeturime Kinijos ambasadoriaus Lietuvoje. Visa tai yra atšaukta. Toliau mes turime problemas eksportuodami į Kiniją – eksportas praktiškai uždarytas. Turime problemas su žaliavomis, kurias mūsų pramonė pirkdavo iš Kinijos. O didžiausia problema, kuri mūsų laukia, yra investicijų į Lietuvą pabaiga“, – vardins jis.

Paklaustas, ar dabar, kai toks žingsnis jau padarytas, neturėtume pasistengti išlikti vieningi, R. Karbauskis teigs, kad tai – jau ne prezidento problema. „Tai yra problema tų, kurie drįso priimti sprendimą kitaip pavadinti atstovybę Taivane, negu ji yra vadinama visame kitame pasaulyje“, – sakys jis.

Tuo tarpu M. Maldeikis laidoje tikins, kad G. Landsbergis nėra atsakingas už sukeltą konfliktą su Kinija – Lietuva paprasčiausiai siekė savo nacionalinių interesų. Anot jo, tokią Kinijos reakciją iššaukti galėjo daugybė reakcijų, bet taivaniečių atstovybės pavadinimas yra mažiausias iš jų.

Savo ruožtu tai išgirdęs R. Karbauskis sakys, kad jam nėra aiškios konservatorių vertybės, kadangi dabar, už tokį žingsnį su Kinija, turės susimokėti Lietuvos žmonės.

„Vertybė yra tai, kad mes susipykstame su visais, su kuo galime bendrauti? Kas yra vertybės? Mes pagaliau apsispręskime ir priimdami bet kokį sprendimą įvertinkime, kokios bus jo pasekmės. Šiai dienai jūsų vertybės blogina Lietuvos žmonių gyvenimą, Lietuvos ekonomiką. Sakote, kad remiatės vertybėmis, bet jūs norite įteisinti narkotikus, padaryti įstatymą, kad vienos lyties asmenys galėtų kurti šeimas. Kad tai jūsų vertybės – mes suprantame. Bet šnekėti apie biudžetą, pajamas valstybės, ekonomiką… Apie ką jūs šnekate?“ – klaus jis.

M. Maldeikis atsakys, jog Kinijos atveju, šį sprendimą priėmė visi už užsienio politiką atsakingi žmonės. Prezidentas – vienas jų, nors viešojoje erdvėje buvo girdėta ir kitaip:

„Nausėda, su visa mano pagarba, kas dvi savaites sako kitaip, todėl aš negaliu pasakyti, kurią savaitę jis taip sakė. Nenorėdamas lįsti į virtuvę galiu pasakyti, kad ponas Nausėda priėmė taivaniečių pagalbą jam bandant gauti priėmimą pas Bideną ir tada viskas buvo gerai – fotografuotis prie Bideno ir duoti interviu užsienio spaudai sakant, kad Lietuva šiuo klausimu elgiasi labai teisingai. Tai yra populiaru ir madinga, ar ne? Tai – gražu. Bet po to, matant, kad tai yra sunkus sprendimas, atsitraukinėti. Tačiau tai komentuoti gali tik ponas prezidentas.“

Kas atsakingas už Lietuvos konfliktą su Kinija? Kaip ir kuo pasibaigs aukščiausio rango politikų – G. Landsbergio ir G. Nausėdos – konfliktas? Atsakymai į šiuos klausimus – jau šį vakarą.

Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“ – pirmadieniais, 19.30 val. per TV3!