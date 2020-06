Gali keistis švenčių kalendorius: Sausio 13-oji bus nedarbo diena?

Parlamentinės Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Arūnas Gumuliauskas antradienį Seimui ketina pateikti Darbo kodekso pataisą, siūlančią sausio 13 d. įtraukti į švenčių sąrašą. Jis taip pat siūlys keisti Atmintinų dienų įstatymą, išbraukiant ją iš atmintinų dienų sąrašo.

Tuo metu Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Laurynas Kasčiūnas siūlys švenčių sąrašo rokiruotę: Sausio 13-oji – nedarbo, gegužės 1-oji – darbo diena.

Jis ketina pateikti Darbo kodekso pataisas, kuriomis siekiama sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paskelbti nedarbo diena, o gegužės 1-ąją – išbraukti iš nedarbo dienų sąrašo.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, padidinus bendrą švenčių dienų skaičių, gali būti neigiamų ekonominių padarinių, nes dėl papildomos švenčių dienos sumažėtų darbuotojų, kurių darbas apmokamas pagal laikinę ir vienetinę darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestis, įmonės netektų dalies pelno, sumažėtų įplaukų į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. „Į šiuos fondus dėl kiekvienos papildomos nedarbo dienos nesurenkama apie 40 mln. eurų“, – savo siūlymą argumentuoja parlamentarai L. Kasčiūnas ir Dainius Kreivys.

Todėl, atsižvelgiant į tai ir siekiant išlaikyti tą patį bendrą švenčių dienų skaičių, tikslinga, L. Kasčiūno ir D. Kreivio nuomone, gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – išbraukti iš švenčių dienų, per kurias paprastai nedirbama, sąrašo. Be to, jų manymu, Lietuvoje gegužės 1-osios šventimo tradicijos nėra susiformavusios.

Beje, Seimas jau bandė įteisinti naują nedarbo dieną. Birželio 4 d. parlamentarai po pateikimo pritarė Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko pateiktam nutarimo projektui, kuriame 2021 m. sausio 13 d. siūloma paskelbti nedarbo diena, primena ELTA.

Nors projektas buvo palaikytas, Seimo nariai daugiausia turėjo pastabų dėl to, kad siūlymas Seimo nutarimu paskelbti konkrečią datą nedarbo diena neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo. Norint, kad sausio 13 diena būtų nedarbo diena, Seimo kanceliarijos Teisės departamento nuomone, reikėtų papildyti Darbo kodekso straipsnį, kuriame reglamentuotos švenčių dienos.

Nutaręs atsižvelgti į teisininkų nuomonę, A. Gumuliauskas teiks Darbo kodekso pataisą.

Sausio 13 d. siūloma paskelbti nedarbo diena, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais bus minimos 1991 m. sausio 13 d. sovietų agresijos 30-osios metinės.

Tokiu būdu siekiama pažymėti Sausio 13-osios įvykių reikšmę Lietuvai, prisiminti žuvusius ir nukentėjusius laisvės gynėjus, taip pat įvertinti išskirtinę šios datos svarbą lietuvių tautos kovai už laisvę ir nepriklausomybę.

Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą, sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – nėra priskirta prie tų švenčių dienų, kuriomis paprastai nedirbama.