Ėminiai iš mobiliųjų punktų į laboratorijas bus paskirstomi pagal šių pajėgumus

Už tokį srautų reguliavimą bus atsakingos keturios pagrindinės laboratorijos, kurios, gavusios ėminius, dalį jų tirs pačios, o kitą dalį – išskirstys į mažesnes to regiono laboratorijas, turinčias galimybes tyrimus atlikti greičiau. Be to, esant itin dideliam ėminių kiekiui, jie galės būti perskirstyti ir tarp regionų.

„Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, Panevėžio mobiliajame punkte paimti ėminiai, kurie pagal nustatytą schemą turėtų būti pristatyti į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją (NVSPL), čia neužtenkant pajėgumų, galės būti tiriami kito regiono, pavyzdžiui, Šiaulių, laboratorijoje“, – teigiama ministerijos išplatintame pranešime.

Tokį perskirstymą, anot SAM, organizuos ir koordinuos Nacionalinis kraujo centras (NKC).

Ministerija nustatė, kad už iš Vilniaus, Utenos ir Panevėžio mobiliųjų punktų gautus ėminius, jų ištyrimą, paskirstymą tarp regiono laboratorijų yra atsakinga NVSPL, už Kauno, Marijampolės, Alytaus, Tauragės – Kauno klinikų laboratorija, už Klaipėdos ir Telšių – Klaipėdos universitetinės ligoninės laboratorija, o už Šiaulių – Šiaulių ligoninės laboratorija.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, tokia tvarka leis užtikrinti, kad žmonės, kurių ėminiai paimti mobiliuose punktuose, greičiau sužinotų tyrimų dėl koronaviruso rezultatus.

Taip pat, anot ministro, taip siekiama išvengti situacijų, kai vieno ar kito regiono pagrindinėse laboratorijose susidaro dideli kiekiai neištirtų ėminių, nors kitame mieste tuo metu yra laboratorijų, galinčių atlikti tyrimus.

„Sėkmingai sukūrus mobiliųjų punktų tinklą, tikslingai pradėjus nuo koronaviruso tirti visus, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai, taip pat duris atveriant karščiavimo klinikoms visoje Lietuvoje, vis didesnės apkrovos tenka šalies laboratorijoms“, – pranešime cituojamas A. Veryga.

„Suprasdami situaciją, priėmėme sprendimą, kaip racionaliai išnaudoti visų laboratorijų pajėgumus ir užtikrinti, kad vienoje ar kitoje būtų išvengta susikaupusių ėminių kiekių, kai tuo metu yra laboratorijų, galinčių ėminius ištirti greičiau“, – teigia jis.

Antradienio duomenimis, Lietuvoje per parą ištirti 2208 mėginiai, liko neištirti – 873.

Tyrimai šiuo metu atliekami septyniose valstybinių įstaigų ir ligoninių laboratorijose: Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje, Santaros ir Kauno klinikose, Klaipėdos universitetinėje ir Respublikinėje Šiaulių ligoninėse, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje, Nacionalinio vėžio instituto laboratorijoje.

Taip pat tyrimus atlieka privačios laboratorijos: „Medicina practica“, „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ ir „Diagnostikos laboratorija“.

Šiuo metu mobilieji koronaviruso patikros punktai veikia dešimtyje šalies savivaldybių: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Alytaus ir Utenos.