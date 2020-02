Elektrėnuose uždaryta mokykla: blogai pasijuto mokytojas, grįžęs iš Italijos

Šią informaciją patvirtino Elektrėnų savivaldybė.

Savivaldybės atstovai informavo, kad Elektrėnų meno mokyklos administracija į tai reagavo operatyviai.

Italijoje viešėję mokytojai buvo išsiųsti į sveikatos priežiūros įstaigą pasitikrinti, mokykloje nutrauktas ugdymosi procesas, patalpos dezinfekuotos ir išvėdintos.

Medikai ištyrė abu mokytojus, koronaviruso mėginių atsakymai yra neigiami.

„Nors šiuo metu Lietuvoje sergančių koronavirusu nėra, Sveikatos apsaugos ministerija, reaguodama į tai, kad Europoje sparčiai daugėja naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejų, prašo savivaldybių imtis aktyvių prevencinių veiksmų ugdymo įstaigose.

Neseniai iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų) sugrįžusieji 14 dienų nuo paskutinės buvimo šiose šalyse dienos turėtų likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo metu, pajutus į gripą panašius simptomus, tokie žmonės nedelsiant turėtų skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112.

Mokiniams, kurie neseniai lankėsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, rekomenduojama organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu, o darbuotojams suteikti galimybes dirbti iš namų. Jei to nepavyksta padaryti, tuomet darbuotojai gali kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), kuris organizuos nedarbingumo išdavimą.

Be to, visų keliautojų, per pastarąsias dvi savaites buvusių ne tik Kinijoje, bet ir minėtuose Šiaurės Italijos regionuose, taip pat prašoma registruotis užpildant NVSC interneto svetainėje anketą ir dvi savaites vengti artimų socialinių kontaktų“, – informavo Elektrėnų savivaldybė.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistų teigimu, efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai yra konsultacijos su visuomenės sveikatos specialistais (visą parą telefonu 8 618 79 984) ir grįžusiųjų socialinių kontaktų vengimas (saviizoliacija).

ATMINTINĖ

Jei jums pasireiškė peršalimo ar ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai: sloga, kosulys, karščiavimas, apsunkintas kvėpavimas, čiaudulys, gerklės skausmas

• jei per 14 dienų lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje;

• per 14 dienų turėjote artimą sąlytį su žmogumi, kuriam patvirtintas ar tikėtinas koronavirusas (2019-nCoV);

• dirbote aplinkoje, kurioje buvo gydomi asmenys, sergantys (2019-nCoV) infekcija,

Ką daryti?

1. patys nevykite į ligoninę;

2. paskambinkite 112;

3. GMP įvertins jūsų sveikatos būklę ir prireikus nuveš į ligoninę.

• jei nesilankėte Kinijoje ar Šiaurės Italijoje;

• neturėjote sąlyčio su šiais metais iš Kinijos ar Šiaurės Italijos grįžusiais ar atvykusiais asmenimis,

Ką daryti?

kreipkitės į savo šeimos gydytoją