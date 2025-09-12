Dronų grėsmė Europoje: kokie ginklai efektyviausi prieš juos?

Kokie ginklai efektyviausi prieš dronus ir kaip įveikti karo baimę, plačiau papasakojo karybos ekspertas Darius Antanaitis.
– Tai puiki proga įvertinti NATO pajėgumus prieš dronus. Ką NATO daro ir gali padaryti?
– Svarbiausia yra nustatyti, kad kažkas atskrenda, antra – identifikuoti, ar tas taikinys naikintinas. Trečia – reikia pranešti ugnies valdymo centrui, kas turi, ką turi naikinti. Ketvirta – turi būti būtent kinetinės priemonės, sunaikinti. NATO turi AWACS orlaivius arba lėktuvus, kurie mato iš toli, kada kas skrenda, turi radarus nustatyti.
Aišku, fizikos neapgausi – jeigu žemai skrenda dronas, tai jo nepastebėsi. Ir be abejo, naikinimo priemonės – tokios kaip naikintuvai, oro gynybos artilerija ir trumpojo nuotolio raketos.
– Naikintuvai yra turbūt pats efektyviausias ginklas vaikytis kelis šimtus kainuojantį droną?
– Keli šimtai eurų kainuojantis dronas gali padaryti nuostolių už milijonus, dar didesnių psichologinių nuostolių. Todėl įrankis turi būti skaičiuojamas ne pagal jo pradinę kainą, bet pagal jo padaromą žalą.
– Kokie dar yra ginklai ar bus kuriami nauji?
– Šiandien tokių prieš dronus veiksmingų sistemų, kurios galėtų nustatyti ir viską naikinti aplinkui, nėra. Aišku, turbūt pats efektyviausias ginklas – automatinės patrankos: 20, 25, 30, 35 milimetrų. Tokias patrankas naudoja Prancūzija, JAV, Vokietija ir kitos kariuomenės.
Taip pat ir vadinamosios „SeaRAM“ arba „C-RAM“. Jeigu matėte yra ant laivų stovinti didelė patranka, kur sukasi daug vamzdžių, yra išaunamas didelis kiekis šūvių ir jie sprogsta. Taip pat labai geras ginklas – mūsų naudojami automatiniai granatsvaidžiai – 40 milimetrų, kartu su programuojamu užtaisu ir sviediniais. Jie iššauna, tam tikrame atstume sprogsta ir sukelia daug skeveldrų.
– Ar NATO šalys turi kokią nors teisinę bazę?
– Seimas arba parlamentas atsakingas už įstatymus ir taisykles. Kariai vadovaujasi ginklų panaudojimo taisyklėmis. Bet koks jų pažeidimas sukelia baudžiamąją bylą tam, kas panaudoja ir tam, kas leido panaudoti.
– Bus atliekamas tyrimas Lenkijoje – kokie tai buvo dronai. Kam reikalingas tas tyrimas, jeigu žinome – tai Kremliaus šeimininko ir jo armijos darbas?
– Tyrimas skirtas tam, kad būtų nustatytos, išmoktos pamokos. Netgi kiekvienoje mokymo doktrinų valdyboje yra atskiras skyrius, kuris taip ir vadinasi – išmoktų pamokų skyrius. Ten suplaukia visa informacija, ji analizuojama: kokios klaidos buvo padarytos, kas buvo gerai padaryta, kad ateityje to nebekartoti, pataisyti arba pakartoti.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Žmonės dabar gali galvoti, kad tokie incidentai gali pasikartoti bet kurią naktį. Ką reikėtų daryti?
– Be jokios abejonės, incidentai gali pasikartoti. Juolab kad panašu, jog Rusija pasinaudojo Lenkijos oro erdve tam, kad atakuotų Ukrainos rytus, kurie yra neapsaugoti iš Lenkijos pusės. O tuo metu mes galime tik reaguoti į Rusijos veiksmus. Svarbiausia – žinoti informaciją tik iš oficialių šaltinių, elgtis atsargiai ir būti budriems.
– Kaip žmonėms miegoti naktimis ramiai?
– Baimė yra natūralus jausmas. Žmonės bijojo, bijo ir bijos. Kaip susitvarkyti su baime – nesu psichologas, negaliu patarti. Tačiau reikia žinoti: jei blogai jautiesi, tai net ir visa kariuomenė ar visas NATO aplink tave pastatytas nepadarys, kad jaustumeisi saugiai. Tu pats privalai rasti būdą, kaip jaustis saugiai.
Naujausi komentarai