Dronų grėsmė Europoje: kokie ginklai efektyviausi prieš juos?

– patarė, kaip įveikti karo baimę
2025-09-12 12:01
Viktoras Jakovlevas (LNK)

NATO vadas Europoje pabrėžė, jog NATO aviacija Lenkijoje suveikė puikiai. Į klausimą, kodėl pavyko numušti tik keturi iš dviejų dešimčių rusų dronų, Alexus Grynkewich atsakė, kad kariai realiu laiku vertina, kurie dronai kelia didžiausią grėsmę. Tačiau pripažino, kad teks išmokti pamokas, jog ateityje, jei reikėtų, NATO reakcija būtų stipresnė. O Lietuvos krašto apsaugos ministrė ir kariuomenės vadas gandais vadina Vokietijos leidinio informaciją, kad trečiadienį buvo pranešimų ir apie Lietuvos oro erdvės pažeidimą.

Dronų grėsmė Europoje: kokie ginklai efektyviausi prieš juos? / E. Rauluševičiaus / ELTOS, EPA nuotr.

Kokie ginklai efektyviausi prieš dronus ir kaip įveikti karo baimę, plačiau papasakojo karybos ekspertas Darius Antanaitis.

– Tai puiki proga įvertinti NATO pajėgumus prieš dronus. Ką NATO daro ir gali padaryti?

– Svarbiausia yra nustatyti, kad kažkas atskrenda, antra – identifikuoti, ar tas taikinys naikintinas. Trečia – reikia pranešti ugnies valdymo centrui, kas turi, ką turi naikinti. Ketvirta – turi būti būtent kinetinės priemonės, sunaikinti. NATO turi AWACS orlaivius arba lėktuvus, kurie mato iš toli, kada kas skrenda, turi radarus nustatyti.

Aišku, fizikos neapgausi – jeigu žemai skrenda dronas, tai jo nepastebėsi. Ir be abejo, naikinimo priemonės – tokios kaip naikintuvai, oro gynybos artilerija ir trumpojo nuotolio raketos.

E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

– Naikintuvai yra turbūt pats efektyviausias ginklas vaikytis kelis šimtus kainuojantį droną?

– Keli šimtai eurų kainuojantis dronas gali padaryti nuostolių už milijonus, dar didesnių psichologinių nuostolių. Todėl įrankis turi būti skaičiuojamas ne pagal jo pradinę kainą, bet pagal jo padaromą žalą.

– Kokie dar yra ginklai ar bus kuriami nauji?

– Šiandien tokių prieš dronus veiksmingų sistemų, kurios galėtų nustatyti ir viską naikinti aplinkui, nėra. Aišku, turbūt pats efektyviausias ginklas – automatinės patrankos: 20, 25, 30, 35 milimetrų. Tokias patrankas naudoja Prancūzija, JAV, Vokietija ir kitos kariuomenės.

Taip pat ir vadinamosios „SeaRAM“ arba „C-RAM“. Jeigu matėte yra ant laivų stovinti didelė patranka, kur sukasi daug vamzdžių, yra išaunamas didelis kiekis šūvių ir jie sprogsta. Taip pat labai geras ginklas – mūsų naudojami automatiniai granatsvaidžiai – 40 milimetrų, kartu su programuojamu užtaisu ir sviediniais. Jie iššauna, tam tikrame atstume sprogsta ir sukelia daug skeveldrų.

EPA-ELTA nuotr.

– Ar NATO šalys turi kokią nors teisinę bazę?

– Seimas arba parlamentas atsakingas už įstatymus ir taisykles. Kariai vadovaujasi ginklų panaudojimo taisyklėmis. Bet koks jų pažeidimas sukelia baudžiamąją bylą tam, kas panaudoja ir tam, kas leido panaudoti.

– Bus atliekamas tyrimas Lenkijoje – kokie tai buvo dronai. Kam reikalingas tas tyrimas, jeigu žinome – tai Kremliaus šeimininko ir jo armijos darbas?

– Tyrimas skirtas tam, kad būtų nustatytos, išmoktos pamokos. Netgi kiekvienoje mokymo doktrinų valdyboje yra atskiras skyrius, kuris taip ir vadinasi – išmoktų pamokų skyrius. Ten suplaukia visa informacija, ji analizuojama: kokios klaidos buvo padarytos, kas buvo gerai padaryta, kad ateityje to nebekartoti, pataisyti arba pakartoti.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Žmonės dabar gali galvoti, kad tokie incidentai gali pasikartoti bet kurią naktį. Ką reikėtų daryti?

– Be jokios abejonės, incidentai gali pasikartoti. Juolab kad panašu, jog Rusija pasinaudojo Lenkijos oro erdve tam, kad atakuotų Ukrainos rytus, kurie yra neapsaugoti iš Lenkijos pusės. O tuo metu mes galime tik reaguoti į Rusijos veiksmus. Svarbiausia – žinoti informaciją tik iš oficialių šaltinių, elgtis atsargiai ir būti budriems.

– Kaip žmonėms miegoti naktimis ramiai?

– Baimė yra natūralus jausmas. Žmonės bijojo, bijo ir bijos. Kaip susitvarkyti su baime – nesu psichologas, negaliu patarti. Tačiau reikia žinoti: jei blogai jautiesi, tai net ir visa kariuomenė ar visas NATO aplink tave pastatytas nepadarys, kad jaustumeisi saugiai. Tu pats privalai rasti būdą, kaip jaustis saugiai.

