Didžiausios šaulių pratybos: beveik 1,5 tūkst. žmonių, bus panaudota lengvoji aviacija

Šauliai iš visų dešimties Lietuvos rinktinių susirinks Aukštaitijoje, kur pratybos vyks civilinėje aplinkoje – Utenos ir Anykščių miestuose, pranešė LŠS.
Kasmetinėse pratybose bus patikrinti bene visi šaulių pajėgumai – nuo komendantinių ginkluoto pasipriešinimo, bepiločių orlaivių, informacinių operacijų iki rezistencijos bei lengvosios aviacijos.
„Šaulius ruošiame pagal dvi pagrindines kryptis – ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo. Būtent šių krypčių pajėgumams ir skiriamos plataus masto pratybos. Užduotys šauliams yra parengtos atsižvelgiant į identifikuotas ir išmoktas pamokas Ukrainoje“, – sakė pratybų vadovas, Lietuvos šaulių sąjungos pavaduotojas pulkininkas leitenantas Gediminas Latvys.
Planuojama, kad pratybose dalyvaus apie 1200 kovinių, komendantinių ir specializuotų šaulių, taip pat Anykščių ir Utenos rajono savivaldybių administracijos, karo komendantai, ligoninių personalas, policijos pareigūnai.
„Ruošiantis pratyboms buvo atsakingai parengti veiksmų planai, kuriuos įgyvendindami šauliai ir kitų institucijų pareigūnai treniruosis saugoti strateginius objektus, teikti pirmąją pagalbą, patruliuoti ir palaikyti viešąją tvarką ekstremalių situacijų sąlygomis“, – sakė Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas.
Šios pratybos ypatingos tuo, kad vyks dviejuose miestuose vienu metu.
Šeštadienį Utenoje ir Anykščiuose veiks informaciniai punktai, kuriuose gyventojai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie šias šaulių pratybas bei susipažinti su Šaulių sąjungos veikla.
Naujausi komentarai