 Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

Dėl paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai

2026-05-20 10:37
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Dėl trečiadienį drono grėsmės paskelbto oro pavojaus į priedangas nuvesti šalies vadovai.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Kaip BNS patvirtino šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas, į priedangą nuvestas Gitanas Nausėda ir Prezidentūros darbuotojai.

Seimo rūmuose taip pat nuskambėjo raginimas eiti į priedangą, kaip patvirtino Seimo pirmininko kabineto vadovas Povilas Pinelis, į ją nuvestas Juozas Olekas.

„Dėmesio, dėmesio dėl kilusio oro atakos pavojaus visus rūmuose esančius asmenis prašome eiti į artimiausią priedangą“, – nuskambėjo per garsiakalbius Seimo rūmuose.

Kaip BNS patvirtino premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, į priedangą nuvesta ir Inga Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
oro pavojus
priedangos
šalies vadovai

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Komentarai

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Komentarai

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Durnių
laivas .Kas yra priedanga ? Namo rūsys, kuris užgrius? Na čia tas pats kaip niekur neiti.... .Gynybai tiek skirta daug, kad nežino kaip išleisti... O slėptuvių miesto rajonams nėra.... Kiek dar tyčiosis ? Užtenka vienai viršutinei plokščiai kristi ir viskas "eina " iki rūsio... .
1
0
O tai
jie neigalus , kad juos reikia nuvesti ?
1
0
:)
LRT monikutę nuvedė?
2
0
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