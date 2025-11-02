Darbdaviai jau suka galvas, kas dirbs Kalėdų švenčių laikotarpiu

Darbuotojų prekybai kalėdiniame miestelyje ir prekybos centruose ieškantys darbdaviai sako, kad šis procesas nėra lengvas, nes darbas yra terminuotas. Tuo metu dovanų pakavimo bendrovei problemų rasti žmonių nekyla.
Kiosko pardavėjų ieškančios įmonės „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ direktorė Vaiva Daugėlienė BNS sakė, kad įmonei surasti darbuotojų, galinčių prekiauti kalėdiniame miestelyje, nėra lengva.
„Darbuotojo ieškome prekybai kalėdiniame miestelyje. Pardavinėsime kavą, arbatą, vaflius, saldumynus. Ieškome dviejų–trijų darbuotojų, žiūrėsime pagal poreikį (...). Niekada nėra lengva surasti darbuotojų, bet dar turime laiko“, – BNS teigė V. Daugėlienė.
Kalėdinius atvirukus, dovanų aksesuarus, pakavimo maišelius ir kitą šventinį asortimentą siūlančios įmonės „Agapics“ direktorius Gintaras Balčiūnas BNS komentavo, jog Kalėdų laikotarpis pareikalauja papildomų rankų, nes įmonės prekių paklausa tuo laikotarpiu labai išauga.
„Ieškome 9–10 darbuotojų palaikyti tvarką mūsų produkcijos pardavimo vietose prekybos centruose – prekių papildymui ir išdėstymui prekybos salėse“, – sakė G. Balčiūnas.
Jis pritaria, kad surasti darbuotojų terminuotam darbui per kalėdinį laikotarpį reikalauja pastangų.
„Labai nėra lengva, nes daugiausia darbinasi jauni žmonės – studentai, moksleiviai, kurie tik po pamokų ar studijų galėtų tam surasti laiko“, – teigė įmonės direktorius.
Kybartuose veikiančios bendrovės „Turgaunykas“ vadovė Auksė Vaičaitienė sakė ieškanti 4–6 darbuotojų, įmonei bus reikalingi dovanų ruošėjai.
„Tikrai nustebau, nors dar ir neskaičiau (gyvenimo aprašymų – BNS), mačiau, kad apie 20–30 žmonių jau pretendavo į šią poziciją. Susidomėjimas tikrai yra didžiulis, nežinau, gal čia tos kalėdinės dovanėlės taip sužavėjo“, – BNS teigė A. Vaičaitienė.
„Ruošime maisto produktų kalėdines dovanėles: vyks dovanų pakavimas į dėžutės ir puošimas įvairiais natūraliais papuošimais – apelsinais, gilėmis, kankorėžiais. Visą darbą atliekame rankomis, kad išeitų autentiškai ir gražiai“, – pridūrė ji.
Užimtumo tarnyba: darbo pasiūlymų sparčiai daugėja
Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė teigė, kad darbuotojų žiemos švenčių laikotarpiui suskubę ieškoti darbdaviai rugsėjį paskelbė apie 30 darbo pasiūlymų, o spalio viduryje jų buvo jau daugiau nei 100.
„Ieškoma darbuotojų kalėdinių gaminių pakavimui ir dekoravimui, eglišakių karpymui, dėžučių lankstymui, klientų aptarnavimui šventinėse mugėse“, – pranešime sakė J. Zemblytė.
Pasak jos, darbo pasiūlymų šiemet – kiek mažiau nei pernai tuo pačiu metu, tačiau aktyviai darbo ieškantieji turi iš ko rinktis.
Tarnybos duomenys rodo, kad rugsėjį darbuotojų ieškojo 4 tūkst. darbdavių – 5,3 proc. daugiau nei rugpjūtį (3,8 tūkst. darbdavių), o darbo skelbimų buvo 15,8 tūkst. – 6,8 proc. daugiau nei paskutinį vasaros mėnesį (14,8 tūkst. darbo skelbimų).
