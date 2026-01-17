 Cichanouskaja Lietuvos parlamentarams pranešė apie savo sprendimą

Cichanouskaja Lietuvos parlamentarams pranešė apie savo sprendimą

2026-01-17 19:57
Saulius Jakučionis (BNS)

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja šią savaitę pranešė Lietuvos parlamentarams apie sprendimą kraustytis į Varšuvą.

Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja / P. Peleckio / BNS nuotr.

Ji politikus informavo per susitikimą su Seimo laikinąja grupe „Už demokratinę Baltarusiją“.

Šią informaciją BNS šeštadienį patvirtino du šiame susitikime dalyvavę Lietuvos parlamentarai iš skirtingų frakcijų, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Apie S. Cichanouskajos sprendimą šeštadienį pranešė ir naujienų agentūra AFP, cituodama keturis su anonimiškumo sąlyga kalbėjusius baltarusių opozicijos lyderės komandos narius bei šaltinį Lenkijos užsienio reikalų ministerijoje.

Vienas iš Lietuvos Seimo narių BNS sakė, kad Vilniuje tikriausiai liks dirbti keli S. Cichanouskajos komandos nariai.

BNS rašė, kad Lietuva 2025 metų pabaigoje pakeitė opozicijos sumažino opozicijos lyderės apsaugą, tuo dabar vietoje Vadovybės apsaugos tarnybos užsiima policija.

Tai padaryta argumentuojant, kad grėsmės C. Cichanouskajai sumažėjo, tačiau kritikai teigė, jog šitaip buvo sumenkintas jos statusas.

S. Cichanouskaja kandidatavo prieš autoritarinį prezidentą Aleksandrą Lukašenką 2020 metų rinkimuose, opozicijai tvirtinant, kad ji buvo tikroji balsavimo nugalėtoja.

Baltarusija, valdoma A. Lukašenkos nuo 1994 metų, tada nuslopino protestus, suėmė tūkstančius žmonių, o dar daugiau jų išvyko į užsienį.

S. Cichanouskajos padėjėjas Dzianisas Kučinskis žurnalistams sakė, kad pernai iš kalėjimo paleistas Baltarusijos opozicijos lyderės vyras Siarhejus Cichanouskis dėl saugumo prižasčių dabar yra JAV.

Šiame straipsnyje:
Sviatlana Cichanouskaja
Lietuvos parlamentarai
Lenkija

Dirbs?
O ką jie dirba??
1
0
oi
Lenkija taip jos laukia, kad po savaitės lenkiškai kalbėtų. :)
1
0
