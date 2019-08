Buvęs Seimo narys A. Sacharukas Lietuvą apskundė Strasbūro teismui

„Buvau nuteistas be įstatymo“, – skunde Strasbūro teisėjams nurodė buvęs politikas. Lietuvą EŽTT skundžiantis A. Sacharukas teigia, kad Lietuvos teismai, nagrinėję jam iškeltą baudžiamąją bylą, pažeidė teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principą, kurį įtvirtina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija.

Anot šiuo metu vienoje bendrovėje verslo plėtros dirbančio A. Sacharuko, teismo nepriklausomumo ir nešališkumo principas buvo pažeistas dėl to, kad tas pats Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjas jo baudžiamąją bylą nagrinėjo du kartus – pirmąkart, kai LAT perdavė baudžiamąją bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka ir antrąkart, kai buvo nagrinėjamas jo kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo priimto apkaltinamojo nuosprendžio.

Buvau nuteistas be įstatymo.

Be to, buvęs Seimo narys teigia, kad buvo pažeistas Konvencijos straipsnis, numatantis, kad „nėra bausmės be įstatymo“. „Nors Seimas neleido panaikinti mano neliečiamybės, dar mano kadencijos metu buvo priimtas Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimas, sudarantis galimybę mane patraukti baudžiamojon atsakomybėn pasibaigus mano, kaip Seimo nario, kadencijai – tapau pirmuoju Seimo nariu, nuteistu už tai, kad balsavau vietoje kito Seimo nario, nors iki tol Seime balsavimas kito Seimo nario vardu buvo laikomas susiklosčiusia parlamentinės veiklos tradicija“, – skunde Strasbūro teismui nurodė A. Sacharukas.

A. Sacharukui teistumas jau yra panaikintas – tai teismas padarė jo prašymu dar vasario mėnesį, kai jis pateikė dokumentus, kad yra sumokėjęs jam skirtą 1 882 eurų baudą.

Priimdamas šį sprendimą teismas taip pat atsižvelgė, kad buvusio politiko baudžiamasis procesas truko gana ilgą laiką – vien teisminis nagrinėjimas iki nuosprendžio įsiteisėjimo vyko nuo 2014-ųjų iki 2017-ųjų vidurio, kasacine tvarka byla baigta nagrinėti 2018 metais. Atsižvelgęs į visas minėtas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad teistumo instituto tikslai yra pasiekti, todėl teistumas A. Sacharukui naikinamas.